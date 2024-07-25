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迎24秋冬 DIOR女裝重現60年代 男裝致敬傳奇芭蕾男神
迎接2024-2025秋冬系列上市，DIOR發表本季男女裝形象廣告。本季女裝設計向Marc Bohan和Philippe Guibourgé於1967年設計的第一個Miss Dior時裝系列致敬，反映蛻變的概念，形象廣告則由藝術家Sarah Jones掌鏡拍攝；冬季系列男裝形象透過Alasdair McLellan的鏡頭，捕捉融合時裝與高級訂製服的設計，如同對芭蕾舞藝術的頌歌，體現了傳奇芭蕾男神紐瑞耶夫（Rudolf Nureyev）華麗精神。
女裝形象廣告透過過去、現在與未來，以及白日與晝夜的交融，表現經典、雋永的時刻。服裝設計輪廓讓人想起洋溢創意活力的六十年代，豹紋圖騰以滿版微型型態呈現，而如今已是品牌符碼之一的「Miss Dior」標誌，本季不僅出現在同名包款和專利高跟鞋上，更以塗鴉型態運用在風衣、外套與裙子上。全新Graphic Cannage圖騰則妝點經典的Lady Dior、Dior Groove包，必備的VeryDior M1I太陽眼鏡既可當作眼鏡搭配，亦可轉換為髮帶搭配。
男裝形象則是向紐瑞耶夫摯友、紀錄片攝影師Colin Jones致敬之作。構圖以舞蹈工作室的簡約裝飾為核心背景，標誌性的Bar Jacket融入陽剛氣息，並與男裝創意總監Kim Jones構思出的單釦斜裁西裝相互融合，模特兒穿著芭蕾舞鞋以高筒襪搭配羊毛拉鍊短褲與貼身針織衫。建築感的大型籐格紋Maxicannage裝飾經典的Saddle Twin馬鞍包和相機包，類似包頭巾的帽飾則是汲取自1999年由Stephen Jones為女裝設計的帽飾，體現實用性與當代美學的平衡共存。
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