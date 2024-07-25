迎24秋冬 DIOR女裝重現60年代 男裝致敬傳奇芭蕾男神

迎接2024-2025秋冬系列上市，DIOR發表本季男女裝形象廣告。本季女裝設計向Marc Bohan和Philippe Guibourgé於1967年設計的第一個Miss Dior時裝系列致敬，反映蛻變的概念，形象廣告則由藝術家Sarah Jones掌鏡拍攝；冬季系列男裝形象透過Alasdair McLellan的鏡頭，捕捉融合時裝與高級訂製服的設計，如同對芭蕾舞藝術的頌歌，體現了傳奇芭蕾男神紐瑞耶夫（Rudolf Nureyev）華麗精神。

女裝形象廣告透過過去、現在與未來，以及白日與晝夜的交融，表現經典、雋永的時刻。服裝設計輪廓讓人想起洋溢創意活力的六十年代，豹紋圖騰以滿版微型型態呈現，而如今已是品牌符碼之一的「Miss Dior」標誌，本季不僅出現在同名包款和專利高跟鞋上，更以塗鴉型態運用在風衣、外套與裙子上。全新Graphic Cannage圖騰則妝點經典的Lady Dior、Dior Groove包，必備的VeryDior M1I太陽眼鏡既可當作眼鏡搭配，亦可轉換為髮帶搭配。