快訊

高雄旗山土石流衝入民宅！老夫妻遭淹沒 夫當場死亡妻受傷

韓職／起亞虎啦啦隊公開親密照 有網友鬆一口氣：幸好不是她

豪雨重創中南部、高雄多處淹水…吳德榮曝主因示警：大量降水才剛過一半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎24秋冬 DIOR女裝重現60年代 男裝致敬傳奇芭蕾男神

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior 2024-2025冬季男裝形象影片。圖／Dior提供
Dior 2024-2025冬季男裝形象影片。圖／Dior提供

迎接2024-2025秋冬系列上市，DIOR發表本季男女裝形象廣告。本季女裝設計向Marc Bohan和Philippe Guibourgé於1967年設計的第一個Miss Dior時裝系列致敬，反映蛻變的概念，形象廣告則由藝術家Sarah Jones掌鏡拍攝；冬季系列男裝形象透過Alasdair McLellan的鏡頭，捕捉融合時裝與高級訂製服的設計，如同對芭蕾舞藝術的頌歌，體現了傳奇芭蕾男神紐瑞耶夫（Rudolf Nureyev）華麗精神。

女裝形象廣告透過過去、現在與未來，以及白日與晝夜的交融，表現經典、雋永的時刻。服裝設計輪廓讓人想起洋溢創意活力的六十年代，豹紋圖騰以滿版微型型態呈現，而如今已是品牌符碼之一的「Miss Dior」標誌，本季不僅出現在同名包款和專利高跟鞋上，更以塗鴉型態運用在風衣、外套與裙子上。全新Graphic Cannage圖騰則妝點經典的Lady Dior、Dior Groove包，必備的VeryDior M1I太陽眼鏡既可當作眼鏡搭配，亦可轉換為髮帶搭配。

男裝形象則是向紐瑞耶夫摯友、紀錄片攝影師Colin Jones致敬之作。構圖以舞蹈工作室的簡約裝飾為核心背景，標誌性的Bar Jacket融入陽剛氣息，並與男裝創意總監Kim Jones構思出的單釦斜裁西裝相互融合，模特兒穿著芭蕾舞鞋以高筒襪搭配羊毛拉鍊短褲與貼身針織衫。建築感的大型籐格紋Maxicannage裝飾經典的Saddle Twin馬鞍包和相機包，類似包頭巾的帽飾則是汲取自1999年由Stephen Jones為女裝設計的帽飾，體現實用性與當代美學的平衡共存。

Dior 2024-2025 秋冬女裝系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior 2024-2025 秋冬女裝系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior 2024-2025 秋冬女裝系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior 2024-2025 秋冬女裝系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior 2024-2025冬季男裝形象影片。圖／Dior提供
Dior 2024-2025冬季男裝形象影片。圖／Dior提供
Dior 2024-2025 秋冬女裝系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior 2024-2025 秋冬女裝系列形象廣告。圖／Dior提供
30 MONTAIGNE AVENUE外翻羊毛羊皮中型提包，13萬5,000元。圖／Dior提供
30 MONTAIGNE AVENUE外翻羊毛羊皮中型提包，13萬5,000元。圖／Dior提供
Dior 2024-2025冬季男裝形象影片。圖／Dior提供
Dior 2024-2025冬季男裝形象影片。圖／Dior提供
LADY DIOR天藍色籐格紋小羊皮迷你提包，17萬5,000元。圖／Dior提供
LADY DIOR天藍色籐格紋小羊皮迷你提包，17萬5,000元。圖／Dior提供
DIOR BOOKTOTE紫紅色MISS DIOR字樣刺繡大型托特包，11萬5,000元。圖／Dior提供
DIOR BOOKTOTE紫紅色MISS DIOR字樣刺繡大型托特包，11萬5,000元。圖／Dior提供
Dior 2024-2025冬季男裝形象影片。圖／Dior提供
Dior 2024-2025冬季男裝形象影片。圖／Dior提供

Dior 模特兒

延伸閱讀

F1最時髦冠軍Lewis Hamilton聯手Dior 客座設計滑雪板

狐狸、刺蝟、松鼠.. Dior最新高級珠寶根本童話森林

Dior如何靠「明星效應」穩坐營收前段班？Jisoo、NewJeans搶攻年輕族群，簽下「周董」原因其實不簡單！

陳庭妮「包很緊」也性感靠設計 王淨增高13公分站台Dior

相關新聞

蜜拉喬娃維琪的女兒已經是少女了！擔綱CELINE形象主角

CELINE再度釋出由創意總監HEDI SLIMANE造型並親自掌鏡的「PORTRAIT OF系列」最新形象大片，由演員...

味蕾爆擊！全家便利商店Let’s Café × WAT推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」

Let’s Café再度引爆咖啡新潮流！看好夏季冰飲需求及調酒咖啡風氣盛行，全家便利商店即日起攜手台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌...

迎24秋冬 DIOR女裝重現60年代 男裝致敬傳奇芭蕾男神

迎接2024-2025秋冬系列上市，DIOR發表本季男女裝形象廣告。本季女裝設計向Marc Bohan和Philippe...

FENDI 24-25秋冬形象 融入英倫元素 實用中巧藏趣味

FENDI發布2024-25秋冬女裝秀形象廣告。本季的設計以輕鬆休閒的方式，將倫敦的隨性與羅馬的自由融為一體，服裝和配件...

暑假遊日看這篇！全支付無腦刷祕技 照這樣做爽賺最高35%回饋

全支付今年看好暑假出國旅遊旺季，再加碼推出「到日本用全支付」活動第2波，祭出最高享全點25%回饋的優惠。即日起至9月30...

肯德基「7塊炸雞299」！7品牌祭「奪金免費升級」優惠

國際運動盛事即將登場，許多餐飲品牌也推出應援優惠。「肯德基」自7月26日起，連續3天推出「7塊炸雞桶299元」的限時優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。