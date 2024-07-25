聽新聞
test
0:00 / 0:00
FENDI 24-25秋冬形象 融入英倫元素 實用中巧藏趣味
FENDI發布2024-25秋冬女裝秀形象廣告。本季的設計以輕鬆休閒的方式，將倫敦的隨性與羅馬的自由融為一體，服裝和配件的透過強烈自信表現出奢華感，讓穿著者能盡情展現自我，並在實用的元素中注入趣味。
FENDI高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones從品牌1984年的設計中汲取靈感，把融合多元文化並走向全球的英國次文化風格融入FENDI慣有的優雅與實用。他從嚴謹的剪裁入手，在更加圓潤的廓形中融入婉約線條的女性化特質，利用飽滿密織的羊毛精確製作能貼合身型的服飾，並借鑑長袍的設計語彙，讓時髦感十足的絲綢羅紋針織品猶如第二層肌膚地貼合，表現出剪裁流暢的感覺。
出現在服裝與配件上搶眼的Selleria縫線主題，向今年歡慶100週年FENDI傳統致敬，在這一季裡貫穿整個系列的皮革馬靴、Chupa Chups®棒棒糖盒，並以金屬線五金配件的方式縫在皮革手鐲上。Peekaboo、Baguette和By The Way等經典包款採用華美自然的原色皮革彰顯手感和實用性。本季全新的柔軟Simply FENDI斜背包以及圓潤的Roll造型包都有多種使用方式，鼓勵女性從自己的選擇和穿著中找到自我。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言