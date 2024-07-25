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FENDI 24-25秋冬形象 融入英倫元素 實用中巧藏趣味

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
出現在服裝與配件上搶眼的Selleria縫線主題，向今年歡慶100週年的FENDI傳統致敬。圖／FENDI提供
出現在服裝與配件上搶眼的Selleria縫線主題，向今年歡慶100週年的FENDI傳統致敬。圖／FENDI提供

FENDI發布2024-25秋冬女裝秀形象廣告。本季的設計以輕鬆休閒的方式，將倫敦的隨性與羅馬的自由融為一體，服裝和配件的透過強烈自信表現出奢華感，讓穿著者能盡情展現自我，並在實用的元素中注入趣味。

FENDI高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones從品牌1984年的設計中汲取靈感，把融合多元文化並走向全球的英國次文化風格融入FENDI慣有的優雅與實用。他從嚴謹的剪裁入手，在更加圓潤的廓形中融入婉約線條的女性化特質，利用飽滿密織的羊毛精確製作能貼合身型的服飾，並借鑑長袍的設計語彙，讓時髦感十足的絲綢羅紋針織品猶如第二層肌膚地貼合，表現出剪裁流暢的感覺。

出現在服裝與配件上搶眼的Selleria縫線主題，向今年歡慶100週年FENDI傳統致敬，在這一季裡貫穿整個系列的皮革馬靴、Chupa Chups®棒棒糖盒，並以金屬線五金配件的方式縫在皮革手鐲上。Peekaboo、Baguette和By The Way等經典包款採用華美自然的原色皮革彰顯手感和實用性。本季全新的柔軟Simply FENDI斜背包以及圓潤的Roll造型包都有多種使用方式，鼓勵女性從自己的選擇和穿著中找到自我。

FENDI發布全新秋冬24系列女裝形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI發布全新秋冬24系列女裝形象廣告。圖／FENDI提供

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