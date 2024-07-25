FENDI 24-25秋冬形象 融入英倫元素 實用中巧藏趣味

FENDI發布2024-25秋冬女裝秀形象廣告。本季的設計以輕鬆休閒的方式，將倫敦的隨性與羅馬的自由融為一體，服裝和配件的透過強烈自信表現出奢華感，讓穿著者能盡情展現自我，並在實用的元素中注入趣味。

FENDI高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones從品牌1984年的設計中汲取靈感，把融合多元文化並走向全球的英國次文化風格融入FENDI慣有的優雅與實用。他從嚴謹的剪裁入手，在更加圓潤的廓形中融入婉約線條的女性化特質，利用飽滿密織的羊毛精確製作能貼合身型的服飾，並借鑑長袍的設計語彙，讓時髦感十足的絲綢羅紋針織品猶如第二層肌膚地貼合，表現出剪裁流暢的感覺。