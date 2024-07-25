暑假遊日看這篇！全支付無腦刷祕技 照這樣做爽賺最高35%回饋

全支付今年看好暑假出國旅遊旺季，再加碼推出「到日本用全支付」活動第2波，祭出最高享全點25%回饋的優惠。即日起至9月30日，凡使用全支付於日本PayPay合作適用店消費，最高可享全點10%回饋（含主活動全點7%回饋＋帳戶全點1.5%回饋無上限＋免1.5%海外交易手續費）；連結指定銀行帳戶，再加碼最高15%回饋，且消費當下回饋立即入帳，優惠超有感，若再加上8～10%退稅、藥妝店Coupon，聰明消費省超大。

想要回饋點數拿好拿滿，照著以下方式刷全支付準沒錯。全支付日本跨境支付服務，特色是會直接參考華泰銀行每天10:30匯率，直接換算成台幣扣款，消費者免換日幣、免付1.5%海外交易手續費，就算什麼都不做，也直接先省下刷卡少不了的1.5%手續費。

另外，即日起至9月30日前，全支付日本跨境支付單筆消費不限金額，筆筆享全點7%回饋，但要注意這項回饋每人單筆最高回饋全點60點，每月最高可享全點300點回饋，換算下來，單筆消費日幣4100元左右就可以穩穩拿到60點。

再加上還有帳戶加碼優惠，使用全支付帳戶、全支付連結合作銀行帳戶付款，消費不限金額，筆筆享全點1.5%回饋無上限，建議出發前就先儲值預計要使用的金額至全支付帳戶，或是連結的銀行帳戶，不用想要刷哪張卡，也不用搶登錄名額，筆筆都有回饋。若是連結「國泰世華銀行帳戶」付款，額外再加碼全點8%回饋，每人每月上限150全點（每月80萬點），7月額度目前已用罄，8月初打算前往日本旅遊的民眾可得把握機會。

全支付也預告，歡慶將來銀行首次合作日本跨境支付活動，8月1日至9月30日連結「將來銀行帳戶」付款，再加碼全點15%回饋，單筆最高80全點，每人每月上限160全點（每月27.5萬點）。活動期間新開將來銀行帳戶任刷1筆可拿500全點，最高拿820全點。

也就是說，8月到日本購物，只要買到日幣5,000元（不含稅）以上，刷全支付最高就可以享受免稅額10%＋主活動全點7%回饋（單筆上限60點）＋帳戶全點1.5%回饋無上限＋免1.5%海外交易手續費，綁定將來銀行帳戶再加碼15%，等於35%超狂回饋，以近期日幣兌台幣大約是0.21左右的匯率，絕對讓你有越買越賺的感覺。

還沒成為全支付會員的民眾，出發日本前別忘了先申請好帳戶，優惠不漏接。PX Pay會員無需額外下載全支付App，透過PX Pay App首頁上的「全支付入口」，通過實名認證即可立即升級，可選擇信用卡付款、連結銀行帳戶，或是直接於全聯門市現金儲值至全支付帳戶等多元付款方式。若原本不是PX Pay會員，也可以單獨下載全支付App，透過手機號碼、填寫身分資料完成註冊流程，還可享受新戶優惠。