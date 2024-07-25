肯德基「7塊炸雞299」！7品牌祭「奪金免費升級」優惠

國際運動盛事即將登場，許多餐飲品牌也推出應援優惠。「肯德基」自7月26日起，連續3天推出「7塊炸雞桶299元」的限時優惠。慕里諾餐飲則是針對旗下的勝政豬排、勝勢豬排等品牌，推出摘金慶祝優惠，可享免費加送豬排、生啤酒。

7月26日至7月28日期間，肯德基推出炸雞桶餐優惠。活動期間使用優惠代碼「40337」，即可享「7塊咔啦脆雞桶299元」的限時優惠，現享62折。另外「原味蛋撻禮盒」則享優惠價199元。即日起至8月31日期間，使用PK雙饗卡APP購買新品「熱辣煙燻脆雞」、「冰心蛋撻風味冰淇淋」加碼抽KKBOX體驗序號。

在國際最高運動殿堂中，凡有台灣選手拿下金牌，隔日至慕里諾國際餐飲集團旗下的指定品牌，消費滿額即可享額外升級服務。凡至「勝政豬排」、「勝勢豬排」消費，即可免費獲得「腰內豬排」1塊；至「泰迪農園咖哩」則可贈送「究好豬腰內豬排」1塊。

此外，「鳥丈爐端燒」消費贈送「三得利頂級生啤酒」1杯。「BEPPIN PASTA」贈送「洋蔥圈」1份；「Suage北海道湯咖哩」免費供應「唐揚雞」1串；「杏桃鬆餅屋」則可享「厚鬆餅單層升級雙層」，以上每日各限量50份。