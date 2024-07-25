快訊

風雨無阻來對獎！5-6月統一發票千萬特別獎號開出「86396830」

高雄愛河撐不住了！黃泥水溢堤衝入周邊社區 消防員「游泳」才能救災

豪雨炸高雄多處淹水 多家百貨恢復營業急喊卡

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

高雄25日降下暴雨，造成市區多處淹水，多家百貨原預計下午兩點恢復營業，但考量風雨仍大加上淹水造成交通不便，因此恢復營業決策急喊卡，包括新光三越高雄左營店和高雄三多店、遠東SOGO 高雄店、高雄大遠百皆宣布停止營業一天，Global Mall南部兩店-屏東市、新左營車站，今(7/25)調整為暫停營業一天。

遠東SOGO表示，由於目前高雄的風雨仍大，且多處淹水造成交通不便，為顧及所有人員的安全，「遠東SOGO 高雄店」今日停止營業一天。

遠百表示，受颱風凱米影響，為關心顧客、專櫃夥伴及同仁安全，高雄大遠百全日暫停營業。遠百信義A13、遠企購物中心、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、遠百花蓮12點恢復營業。另，台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百成功暨公園店下午兩點恢復營業。

新光三越表示，受凱米颱風影響，高雄左營店和高雄三多店，今日（7/25）暫停營業一天，Global Mall南部兩店-屏東市、新左營車站，今(7/25)調整為暫停營業一天，其餘各分店於今日下午2點開始營業。各店營業時間異動資訊，顧客亦可前往新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。

凱米颱風

延伸閱讀

凱米重創高雄市區 多處水深及膝照片曝淹水慘狀

颱風影響 新光三越、SOGO、遠百：高雄店25日全日停業

高雄路樹砸死婦人 女看護出門趕著照顧人…卻慘遭不測

供電異常影響供水 高雄鳳山、大寮4萬用戶颱風天停水

相關新聞

FENDI 24-25秋冬形象 融入英倫元素 實用中巧藏趣味

FENDI發布2024-25秋冬女裝秀形象廣告。本季的設計以輕鬆休閒的方式，將倫敦的隨性與羅馬的自由融為一體，服裝和配件...

暑假遊日看這篇！全支付無腦刷祕技 照這樣做爽賺最高35%回饋

全支付今年看好暑假出國旅遊旺季，再加碼推出「到日本用全支付」活動第2波，祭出最高享全點25%回饋的優惠。即日起至9月30...

肯德基「7塊炸雞299」！7品牌祭「奪金免費升級」優惠

國際運動盛事即將登場，許多餐飲品牌也推出應援優惠。「肯德基」自7月26日起，連續3天推出「7塊炸雞桶299元」的限時優惠...

「陳耀訓蛋黃酥」不退款民眾冒雨排隊 消保官：可提消費爭議

颱風凱米影響台灣，台北市在24日、25日宣布停班課，不過，北市知名麵包西餅店「陳耀訓·麵包埠」公告兩天照常營業，由於不提...

潮FUN夏日趴北市東區登場 周遭道路交管圖看這裡

台北市「潮 FUN 夏日趴」活動，27日及28日在東區粉墨登場，以夏日及音樂為主軸，邀請知名藝人及表演團體進行舞台演出，...

颱風天桃園這兩家商場正常營業被罵翻 業者回應了！

凱米颱風讓台灣連續放兩天颱風假，百貨商場是否營業成為大眾關注討論的話題，當中桃園大江購物中心與台茂購物中心，颱風天連續兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。