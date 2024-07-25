豪雨炸高雄多處淹水 多家百貨恢復營業急喊卡

高雄25日降下暴雨，造成市區多處淹水，多家百貨原預計下午兩點恢復營業，但考量風雨仍大加上淹水造成交通不便，因此恢復營業決策急喊卡，包括新光三越高雄左營店和高雄三多店、遠東SOGO 高雄店、高雄大遠百皆宣布停止營業一天，Global Mall南部兩店-屏東市、新左營車站，今(7/25)調整為暫停營業一天。

遠東SOGO表示，由於目前高雄的風雨仍大，且多處淹水造成交通不便，為顧及所有人員的安全，「遠東SOGO 高雄店」今日停止營業一天。

遠百表示，受颱風凱米影響，為關心顧客、專櫃夥伴及同仁安全，高雄大遠百全日暫停營業。遠百信義A13、遠企購物中心、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、遠百花蓮12點恢復營業。另，台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百成功暨公園店下午兩點恢復營業。

新光三越表示，受凱米颱風影響，高雄左營店和高雄三多店，今日（7/25）暫停營業一天，Global Mall南部兩店-屏東市、新左營車站，今(7/25)調整為暫停營業一天，其餘各分店於今日下午2點開始營業。各店營業時間異動資訊，顧客亦可前往新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。