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凱米颱風漸遠離 高鐵宣布今提前自下午2時恢復雙向營運

颱風凱米減弱為中颱 這幾家遠百中午12點營業

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

凱米颱風今凌晨已出海，遠百25日上午宣布，包括北部和花蓮8家分店將在今天中午12點營業，中南部據點則在下午兩點營業，全台威秀影城營業狀況，則洽詢威秀影城官方網站、官方粉絲團。

凱米颱風讓不少縣市連放2天颱風假，今登陸後，受地形影響，強度減弱為中度颱風，且清晨已由桃園市新屋區附近出海。全台不少百貨公司陸續在今日中午、下午恢復營業。

遠百表示，受颱風凱米影響，為關心顧客、專櫃夥伴及同仁安全，今日營業時間調整如下，包括遠百信義A13、遠企購物中心、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、遠百花蓮將在今日中午12點營業。而台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百成功暨公園店、高雄大遠百則預計下午兩點營業。

另包括新光三越、遠東SOGO、微風百貨、京站昨晚都已公告最新營業時間。

新光三越表示，受凱米颱風影響，新光三越全台15家分店，25日日下午2點前暫停營業。各店營業時間異動資訊，顧客亦可前往新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。

遠東SOGO表示，因凱米颱風影響，評估整體颱風狀態，全台各店25日下午兩點恢復營業。

微風集團表示，因颱風來襲，微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風東岸、微風超市（本店、南京、南山）25日調整至下午2點營業。微風台大醫院、微風三總商店街配合院方規範。

京站表示，京站時尚廣場，含轉運站商場、心中山爵士廣場、小碧潭店，因凱米颱風來襲，為顧及顧客及同仁安全調整25日營業時間上午11點到下午2點暫停營業，下午2點至晚間9點30分恢復正常營業。

凱米颱風 颱風假

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