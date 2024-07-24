身分證有「3個8」送28顆干貝！嚮辣、聚等4鍋物搶優惠

父親節想帶爸爸吃好料，王品集團旗下四大鍋物品牌接連推優惠。

和牛吃到飽麻辣鍋「嚮辣」，即日起到8/31帶爸爸開鍋，消費2客以上套餐、出示身分證字號有2個8，送8顆北海道生鮮級干貝，有3個8就狂送28顆干貝。此外，「嚮辣」也搶先全台推出哈根達斯全新口味香草巧克力脆片。

家庭客最愛的「聚 日式鍋物」，即日起到8/31到店用餐、點獨享海陸聚系列套餐，主餐可選擇板腱牛或雪花豬，結帳打88折。另外還有肉肉控必點的浮誇系肉肉瀑布，可拍照打卡慶祝。另有提供蔬食、炊飯、甜點等自助吧吃到飽，多達百種食材無限供應。

台式潮鍋「尬鍋」則有快閃優惠寵爸，8/5至8/11內用套餐炒雞系列單人套餐，即可享88折。(服務費按原價另計10%)

「和牛涮」7月首度推出和牛壽喜燒雙吃，以鴛鴦鍋呈現香醇濃郁的壽喜燒，和甘甜爽口的涮涮鍋湯頭，以及焦糖炙燒和牛壽司、紫薯芋泥鯛魚燒等新品，用餐時間也從90分鐘延長至120分鐘。7/29至8/31，加入品牌Line好友領券，點頂級和牛套餐同享88折優惠。