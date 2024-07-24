快訊

新北里長勘災…遭挖土機壓頸數小時才脫困 宣告不治

不斷更新／台南、澎湖等16縣市25日停班停課 剩這6縣市未宣布

再放一天颱風假？侯友宜：已達停班課標準 北北基桃將一起宣布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Miu Miu發表2024秋冬形象廣告 不羈混甜美跨界自信

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
模特兒手提一只Wander Matelassé納帕皮革半月形手提包，嫵媚的同時卻腳踩工作靴，強悍俐落。圖／Miu Miu提供
模特兒手提一只Wander Matelassé納帕皮革半月形手提包，嫵媚的同時卻腳踩工作靴，強悍俐落。圖／Miu Miu提供

社群網路時代，地理、性別、時間不再是限制，情感、美學、意識形態總能一秒串連。Miu Miu發表了2024秋冬形象廣告，由攝影師Zoë Ghertner掌鏡，讓Miu Miu女子穿戴上了也童稚也成年、也正式也非正式的多樣態服裝，自信跨步。

奢華的剪羊毛大衣被和洋裝或俐落短夾克和窄版牛仔褲搭配，跨越了風格的界線；印花的七分裙上身則搭配了針織翻領毛衣、長袖捲起、手提一只Wander Matelassé納帕皮革半月形手提包，女性嫵媚的同時，腳上卻踩著一雙仿舊質感的工作靴，強悍俐落；具有皮革紋理的黑色長手套看似奢華，柔軟的灰色針織外套、白色滾邊灰色A字裙，遊走在正式、休閒的界線。

專為白天設計的府綢睡衣，從夜幕低垂的臥房走出到陽光下，破除了人們對晚裝的想像。於此同時，Miu Miu經典的Aventure款和Joie款也使用柔軟的納帕皮革並搭配五金元素、長背帶，成為2024秋冬的重點包款。過往已屢次推出的New Balance X Miu Miu運動鞋再次帶來仿舊皮革設計，搭配上彩色、塑膠、珍珠等裝飾元素，更將帶領Miu Miu女子（人）踩出一條獨有的風格小徑。

超短版丹寧上衣、牛仔褲和奢華長大套？混搭成Miu Miu 2024秋冬的風格主張。圖／Miu Miu提供
超短版丹寧上衣、牛仔褲和奢華長大套？混搭成Miu Miu 2024秋冬的風格主張。圖／Miu Miu提供
勇敢跨越性別、年紀、風格的二元限制，是Miu Miu 2024秋冬形象廣告的隱藏子題。圖／Miu Miu提供
勇敢跨越性別、年紀、風格的二元限制，是Miu Miu 2024秋冬形象廣告的隱藏子題。圖／Miu Miu提供
Miu Miu發表了2024秋冬形象廣告，並由攝影師Zoë Ghertner掌鏡。圖／Miu Miu提供
Miu Miu發表了2024秋冬形象廣告，並由攝影師Zoë Ghertner掌鏡。圖／Miu Miu提供

廣告 社群

延伸閱讀

2024當個時髦書呆子！新潮流「Librarian Core」，8個步驟讓你輕鬆學會！

Miu Miu迎接七夕情人節 經典大包配小包俏皮討喜

胸大到上衣快滑落！美乳女神「半球掉出來特寫太震撼」狂曬SSR超兇身材 350萬網友看呆

藤織、鉤編、刺繡 Miu Miu夏日系列大曬懷舊度假氛圍

相關新聞

身分證有「3個8」送28顆干貝！嚮辣、聚等4鍋物搶優惠

父親節想帶爸爸吃好料，王品集團旗下四大鍋物品牌接連推優惠。

Miu Miu發表2024秋冬形象廣告 不羈混甜美跨界自信

社群網路時代，地理、性別、時間不再是限制，情感、美學、意識形態總能一秒串連。Miu Miu發表了2024秋冬形象廣告，由...

融入霍格華茲元素 OWNDAYS攜手《哈利波特》推聯名眼鏡

日系眼鏡品牌OWNDAYS首度攜手經典魔法電影《哈利波特Harry Potter》推出全新聯名系列眼鏡，包含金屬與膠框眼...

7-ELEVEN「中元採買攻略」！限時3天滿額立折最高現省550元　攜手鎮瀾宮首度推出「代辦毛孩普渡」

迎接農曆民俗月，7-ELEVEN今年主打「精緻化」普渡提案推出特色主題專案架，線上線下整合全台逾7千家門市與「i預購」、...

Swatch X OMEGA聯名再出手！台北101獨賣8月1日手刀搶

聯名設計常能創造新話題，Swatch與同集團品牌OMEGA合作的MoonSwatch今日又有最新消息，將推出一只以「超級...

七夕送禮萬元價位風格美包 白鹿、許路兒酷颯甜美輕鬆自如

女人通常都無法抗拒各式時髦包款的魅力，七夕將至，時尚配件品牌也紛紛獻上風格包款，加上萬元價位帶的甜美價，無論是送禮或是自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。