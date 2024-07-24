Miu Miu發表2024秋冬形象廣告 不羈混甜美跨界自信

社群網路時代，地理、性別、時間不再是限制，情感、美學、意識形態總能一秒串連。Miu Miu發表了2024秋冬形象廣告，由攝影師Zoë Ghertner掌鏡，讓Miu Miu女子穿戴上了也童稚也成年、也正式也非正式的多樣態服裝，自信跨步。

奢華的剪羊毛大衣被和洋裝或俐落短夾克和窄版牛仔褲搭配，跨越了風格的界線；印花的七分裙上身則搭配了針織翻領毛衣、長袖捲起、手提一只Wander Matelassé納帕皮革半月形手提包，女性嫵媚的同時，腳上卻踩著一雙仿舊質感的工作靴，強悍俐落；具有皮革紋理的黑色長手套看似奢華，柔軟的灰色針織外套、白色滾邊灰色A字裙，遊走在正式、休閒的界線。