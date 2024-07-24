融入霍格華茲元素 OWNDAYS攜手《哈利波特》推聯名眼鏡

日系眼鏡品牌OWNDAYS首度攜手經典魔法電影《哈利波特Harry Potter》推出全新聯名系列眼鏡，包含金屬與膠框眼鏡共6種款式，皆融入哈利波特作品中的魔法元素，即起開放官方網路商店預購，8月1日網路商店與門市同步販售。

Harry Potter × OWNDAYS聯名系列包含金屬與膠框眼鏡共6種款式，每款擁有2種獨特的色調與設計，所有款式融入魔法棒、飛天掃帚、魁地奇、時光器、霍格華茲、接骨木魔杖等魔法元素。

「HP1001B-4S」款式以魁地奇運動場為設計主題，採用圓形輕量金屬框架，提供金色與霧棕色兩種顏色選擇，眼鏡鏡腳設計靈感來自哈利波特的飛天掃帚，尾端巧妙融入「光輪2000」的標誌性設計字樣，鼻墊上還有金探子翅膀圖案，採用矽膠材質讓鏡框更為貼合，提升配戴舒適度。

「HP1002B-4S」款式以妙麗·格蘭傑的魔法道具作為設計起點，採用波士頓型金屬鏡框，在輕巧不鏽鋼鏡框邊緣加入魔法道具「時光器」項

鍊，鏡腳則以妙麗的魔法棒作為設計元素。

「HP1003B-4S」款式使用輕量的波士頓型金屬鏡框，將哈利波特的眼鏡、額頭上閃電傷痕與霍格華茲的入學許可證等代表性元素雕刻在金屬芯內，在鏡腳尾端加入金屬飾片。

「HP2001B-4S」款式採用威靈頓鏡框，融合海德薇勳章與霍格華茲入學通知書元素，鏡腳尾端飾有哈利的貓頭鷹嘿美和霍格華茲的入學許可證徽章，鏡腳兩側金屬芯雕刻設計增添眼鏡整體復古感，而鏡框正面兩側則嵌入星型裝飾。

「HP2002B-4S」款式靈感源自霍格華茲特快列車，方形鏡框個別以鮮艷紅色與蒸汽灰色作為漸層色基調，鏡框正面兩側飾有車輪圖案點綴，鏡腳尾端設計象徵通往霍格華茲和未來冒險的9又4分之3月台，另一端則鑲嵌上霍格華茲魔法學校的首字母。

「HP2003B-4S」款式整體設計以接骨木魔杖為主題，推出灰色和綠色2種配色的波士頓鏡框，鏡腳尾端飾有象徵「死神聖物」的勳章，包括接骨木魔杖、復活石和隱形斗篷元素，而在鏡框兩側更特別加入黑暗印記的骷髏頭，為眼鏡穿搭注入魔法神秘感。