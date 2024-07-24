快訊

風速達停駛標準！文湖線發出末班車 下午4點15分暫停營運

不斷更新／強颱凱米直撲侵襲！ 金門率先宣布25日停班停課

強颱凱米侵台首起悲劇 高雄路樹遭吹倒壓死女騎士

Swatch X OMEGA聯名再出手！台北101獨賣8月1日手刀搶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
由Swatch與OMEGA聯名的MoonSwatch，首次以藍月為主題，採限時、限量販售。圖／Swatch提供
由Swatch與OMEGA聯名的MoonSwatch，首次以藍月為主題，採限時、限量販售。圖／Swatch提供

聯名設計常能創造新話題，Swatch與同集團品牌OMEGA合作的MoonSwatch今日又有最新消息，將推出一只以「超級藍月」為主題的Bioceramic Moonswatch Mission To The Super Blue腕表，致敬超級「藍月」，並在全世界限時、限地點販售。

過去數年，Swatch運用Bioceramic生物陶瓷為原料，並以OMEGA曾登上月球的Speedmaster超霸計時碼表為靈感基礎推出系列評價設計，成功引起排隊人潮，甚至延伸成為公益慈善拍賣；而本次推出的「藍月」款，意指歐美文化中「一個月中出現的第二次滿月」，代表稀有、罕見的時刻。

表款再度使用Bioceramic生物陶瓷運用在表殼、表冠和按鈕等細節，並採取銀白蛋白色細節營造對比，同時「雙月相」的月亮也施以夜光塗料，將在低光源、黑暗環境中散發藍光，耀眼非常。面盤並有著OMEGA X Swatch的字樣，以及迷人的Speedmaster草寫。

表款台灣訂價約9,900元，將僅在台北101的Swatch門市販售。同時為迎接「藍月」，只在8月1日開始的傍晚5點開始販售，每人限購一只，並僅銷售至8月19日為止；更多資訊，亦可電洽Swatch台北101門市，02-8101-8364 。

Swatch Bioceramic Moonswatch Mission To The Super Blue腕表，9,900元。圖／Swatch提供
Swatch Bioceramic Moonswatch Mission To The Super Blue腕表，9,900元。圖／Swatch提供
藍色生物陶瓷表殼的Bioceramic Moonswatch Mission To The Super Blue腕表，巧妙呼應了OMEGA超霸Speedmaster表款登月的榮耀歷史。圖／Swatch提供
藍色生物陶瓷表殼的Bioceramic Moonswatch Mission To The Super Blue腕表，巧妙呼應了OMEGA超霸Speedmaster表款登月的榮耀歷史。圖／Swatch提供
藍、白雙色的面盤，兩點鐘方向並有雙重月相顯示。圖／Swatch提供
藍、白雙色的面盤，兩點鐘方向並有雙重月相顯示。圖／Swatch提供
Swatch Bioceramic Moonswatch Mission To The Super Blue腕表，9,900元。圖／Swatch提供
Swatch Bioceramic Moonswatch Mission To The Super Blue腕表，9,900元。圖／Swatch提供

台北101 成功

延伸閱讀

不斷更新／凱米颱風來襲乖乖在家！ SOGO、台北101等12家百貨據點24日不營業

吃到停不下來！好市多上架「日本人氣零食」 會員暴動：已手刀衝去搬2箱

極限聯盟集合！Swatch首推Proteam系列腕表 敢鬥出擊

影／力挺花蓮 農業部攜手台北101從心出花

相關新聞

融入霍格華茲元素 OWNDAYS攜手《哈利波特》推聯名眼鏡

日系眼鏡品牌OWNDAYS首度攜手經典魔法電影《哈利波特Harry Potter》推出全新聯名系列眼鏡，包含金屬與膠框眼...

7-ELEVEN「中元採買攻略」！限時3天滿額立折最高現省550元　攜手鎮瀾宮首度推出「代辦毛孩普渡」

迎接農曆民俗月，7-ELEVEN今年主打「精緻化」普渡提案推出特色主題專案架，線上線下整合全台逾7千家門市與「i預購」、...

Swatch X OMEGA聯名再出手！台北101獨賣8月1日手刀搶

聯名設計常能創造新話題，Swatch與同集團品牌OMEGA合作的MoonSwatch今日又有最新消息，將推出一只以「超級...

七夕送禮萬元價位風格美包 白鹿、許路兒酷颯甜美輕鬆自如

女人通常都無法抗拒各式時髦包款的魅力，七夕將至，時尚配件品牌也紛紛獻上風格包款，加上萬元價位帶的甜美價，無論是送禮或是自...

台灣美食展8月2日登場 四大展區、六大亮點搶先看

今夏最大美食盛會，台灣美食展8月2日至5日於台北世貿一館登場，主辦單位台灣觀光協規劃「金牌特物、探索台味、異國美食、藝鳴...

海外消費最高15%回饋 這平台辦新卡加碼贈最高500點

搶攻暑假國內外旅遊商機，銀行持續推出刷卡優惠吸引用戶無腦刷，像是富邦J卡祭出日韓旅遊限時最高15%，永豐DAWAY卡推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。