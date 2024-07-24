Swatch X OMEGA聯名再出手！台北101獨賣8月1日手刀搶
聯名設計常能創造新話題，Swatch與同集團品牌OMEGA合作的MoonSwatch今日又有最新消息，將推出一只以「超級藍月」為主題的Bioceramic Moonswatch Mission To The Super Blue腕表，致敬超級「藍月」，並在全世界限時、限地點販售。
過去數年，Swatch運用Bioceramic生物陶瓷為原料，並以OMEGA曾登上月球的Speedmaster超霸計時碼表為靈感基礎推出系列評價設計，成功引起排隊人潮，甚至延伸成為公益慈善拍賣；而本次推出的「藍月」款，意指歐美文化中「一個月中出現的第二次滿月」，代表稀有、罕見的時刻。
表款再度使用Bioceramic生物陶瓷運用在表殼、表冠和按鈕等細節，並採取銀白蛋白色細節營造對比，同時「雙月相」的月亮也施以夜光塗料，將在低光源、黑暗環境中散發藍光，耀眼非常。面盤並有著OMEGA X Swatch的字樣，以及迷人的Speedmaster草寫。
表款台灣訂價約9,900元，將僅在台北101的Swatch門市販售。同時為迎接「藍月」，只在8月1日開始的傍晚5點開始販售，每人限購一只，並僅銷售至8月19日為止；更多資訊，亦可電洽Swatch台北101門市，02-8101-8364 。
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