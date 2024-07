Swatch X OMEGA聯名再出手！台北101獨賣8月1日手刀搶

聯名設計常能創造新話題,Swatch與同集團品牌OMEGA合作的MoonSwatch今日又有最新消息,將推出一只以「超級藍月」為主題的Bioceramic Moonswatch Mission To The Super Blue腕表,致敬超級「藍月」,並在全世界限時、限地點販售。

過去數年,Swatch運用Bioceramic生物陶瓷為原料,並以OMEGA曾登上月球的Speedmaster超霸計時碼表為靈感基礎推出系列評價設計,成功引起排隊人潮,甚至延伸成為公益慈善拍賣;而本次推出的「藍月」款,意指歐美文化中「一個月中出現的第二次滿月」,代表稀有、罕見的時刻。

表款再度使用Bioceramic生物陶瓷運用在表殼、表冠和按鈕等細節,並採取銀白蛋白色細節營造對比,同時「雙月相」的月亮也施以夜光塗料,將在低光源、黑暗環境中散發藍光,耀眼非常。面盤並有著OMEGA X Swatch的字樣,以及迷人的Speedmaster草寫。