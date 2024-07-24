7-ELEVEN「中元採買攻略」！限時3天滿額立折最高現省550元　攜手鎮瀾宮首度推出「代辦毛孩普渡」

迎接農曆民俗月，7-ELEVEN今年主打「精緻化」普渡提案推出特色主題專案架，線上線下整合全台逾7千家門市與「i預購」、「i划算」等多元服務管道，提供鄰近小家庭、單身族與公司行號採買需求，預購更首度與鎮瀾宮合作「代辦毛孩普渡」，自8月2日至8月4日限時3天消費者至全台門市採買可參與「超吉好運Buy中元節滿額立折」活動，憑三大支付工具購買13大指定品類商品，享有單筆滿額立折優惠、最高現省550元。

7-ELEVEN觀察，日高溫讓民眾宅家食飲需求提升，加上小家庭、單身族逐漸普及化，因此今年普渡也祭出精緻化提案，整合全店行銷活動，7-ELEVEN自8月2日至8月4日限時3天推出「超吉好運拜中元三支付滿額立折」活動，期間到門市購買禮盒、CITY系列、常溫飲品、冷藏飲品、泡麵、零食、糖果、冰品、冷凍、甜點、寵物等13大類別指定商品，並選用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳，單筆全額支付滿222元立折22元、滿999元立折110元，單筆最高立折上限550元。

針對時下潮流話題，7-ELEVEN自7月24日至9月3日推出「超吉好運拜中元」主題專案架，結合貓貓蟲咖波、樂天小熊、白白日記、名偵探柯南人氣IP推出用品零食組，超商獨賣營多印尼炒麵變身巨無霸精緻保冷提袋，兼具趣味與實用功能。7-ELEVEN預購則推出最具創意的「紙箱王金紙餅」蝴蝶酥禮盒，外包裝為金紙造型，有四方金、大福金、刈金、壽金四大品項，內包裝有酥脆蝴蝶酥。

活動期間7-ELEVEN門市也祭出進口泡麵任選第2件6折、多包裝飲料最低7折起等限時優惠，針對炎夏消暑需求量大增，包含人氣的巧克力雪糕、玫瑰鹽焦糖巧克力增量版、草莓大雪糕口味都加入組合優惠。

今年7-ELEVEN再度攜手鎮瀾宮、旗山天后宮、北港武德宮推出「代客普渡服務」，消費者就近到門市即可選購專屬普渡箱組合，一次完成代辦、代拜、代捐整合服務，普渡箱供品經法師誦經祈福後可選擇宅配自用或捐贈給公益團體；新手購買「招財普渡金」組合，內含普渡金、元寶、普渡疏文、拜拜流程教學等，祭拜好兄弟輕鬆完成。預購更首度與鎮瀾宮合作「代辦毛孩普渡」，開賣「寵物普品箱」，由鎮瀾宮集中法會普渡，緬懷已過世的毛孩與孤魂浪浪們能獲得溫飽，法會結束後將捐贈給公益團體。