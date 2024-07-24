七夕送禮萬元價位風格美包 白鹿、許路兒酷颯甜美輕鬆自如

女人通常都無法抗拒各式時髦包款的魅力，七夕將至，時尚配件品牌也紛紛獻上風格包款，加上萬元價位帶的甜美價，無論是送禮或是自購，讓人無負擔就可以享受擁有美包的好心情。

Michael Kors Lulu Bag 保齡球包廓型甜酷風格皆宜

Michael Kors於七夕情人節之際呈獻Lulu Bag，大中華區代言人白鹿與台灣無齡感美女代表許路兒分別詮釋酷颯、甜美的七夕穿搭範本，演繹Lulu Bag的多樣面貌。

Lulu源自於美國女孩的暱稱，如同Lulu的輕快發音，Michael Kors Lulu Bag整體設計也有年輕俏皮之感。Lulu Bag選用近來廣受歡迎的保齡球包廓型，但包身更為精緻小巧，刻意加長的立挺手柄，讓手挽或手持更輕鬆，而金屬LOGO的皮革吊牌，為簡約外形巧妙妝點吸睛搶眼的細節。

Michael Kors Lulu Bag有多種色選，讓時尚女孩依風格選擇搭配，包括酷颯黑、簡約白、焦糖棕，蒲公英黃及橄欖綠，搭配觸感柔軟的荔枝紋牛皮。另有迷彩和豹紋兩色由小牛毛製成，呈現青春的甜酷風格。

TORY BURCH T Monogram系列包款 融入心形鉚釘元素

TORY BURCH 2024七夕情人節特別系列煥新經典T Monogram系列包款、Clover Court 運動鞋、服飾和配飾。經典T Monogram系列包款，融入心形鉚釘元素，詮釋幾何美學，於簡約中彰顯個性，細節也能營造七夕的特別氛圍。

T Monogram系列包款包型選則有迷你半月包、迷你托特包、皮夾鏈包、迷你水桶包、迷你酒桶包，都是時下受女孩歡迎的時髦包型。

Michael Kors大中華區代言人白鹿詮釋Lulu Bag，甜美、酷颯自由切換。圖／Michael Kors提供