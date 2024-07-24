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七夕送禮萬元價位風格美包 白鹿、許路兒酷颯甜美輕鬆自如

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Michael Kors大中華區代言人白鹿與Lulu Bag酷颯黑手提包。圖／Michael Kors提供
Michael Kors大中華區代言人白鹿與Lulu Bag酷颯黑手提包。圖／Michael Kors提供

女人通常都無法抗拒各式時髦包款的魅力，七夕將至，時尚配件品牌也紛紛獻上風格包款，加上萬元價位帶的甜美價，無論是送禮或是自購，讓人無負擔就可以享受擁有美包的好心情。

Michael Kors Lulu Bag 保齡球包廓型甜酷風格皆宜

Michael Kors於七夕情人節之際呈獻Lulu Bag，大中華區代言人白鹿與台灣無齡感美女代表許路兒分別詮釋酷颯、甜美的七夕穿搭範本，演繹Lulu Bag的多樣面貌。

Lulu源自於美國女孩的暱稱，如同Lulu的輕快發音，Michael Kors Lulu Bag整體設計也有年輕俏皮之感。Lulu Bag選用近來廣受歡迎的保齡球包廓型，但包身更為精緻小巧，刻意加長的立挺手柄，讓手挽或手持更輕鬆，而金屬LOGO的皮革吊牌，為簡約外形巧妙妝點吸睛搶眼的細節。

Michael Kors Lulu Bag有多種色選，讓時尚女孩依風格選擇搭配，包括酷颯黑、簡約白、焦糖棕，蒲公英黃及橄欖綠，搭配觸感柔軟的荔枝紋牛皮。另有迷彩和豹紋兩色由小牛毛製成，呈現青春的甜酷風格。

TORY BURCH T Monogram系列包款 融入心形鉚釘元素

TORY BURCH 2024七夕情人節特別系列煥新經典T Monogram系列包款、Clover Court 運動鞋、服飾和配飾。經典T Monogram系列包款，融入心形鉚釘元素，詮釋幾何美學，於簡約中彰顯個性，細節也能營造七夕的特別氛圍。

T Monogram系列包款包型選則有迷你半月包、迷你托特包、皮夾鏈包、迷你水桶包、迷你酒桶包，都是時下受女孩歡迎的時髦包型。

Michael Kors大中華區代言人白鹿詮釋Lulu Bag，甜美、酷颯自由切換。圖／Michael Kors提供
Michael Kors大中華區代言人白鹿詮釋Lulu Bag，甜美、酷颯自由切換。圖／Michael Kors提供

許路兒示範Lulu Bag與個性、甜美的穿搭都能適配。圖／Michael Kors提供
許路兒示範Lulu Bag與個性、甜美的穿搭都能適配。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Lulu焦糖棕、橄欖綠及酷颯黑手提包，每只售價15,000元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Lulu焦糖棕、橄欖綠及酷颯黑手提包，每只售價15,000元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Lulu酷颯黑手提包，15,000元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors Lulu酷颯黑手提包，15,000元。圖／Michael Kors提供
演員盧昱曉和任敏演繹TORY BURCH 2024七夕情人節特别系列。圖／TORY BURCH提供
演員盧昱曉和任敏演繹TORY BURCH 2024七夕情人節特别系列。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH T Monogram圖案裝飾迷你托特包，17,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH T Monogram圖案裝飾迷你托特包，17,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH T Monogram圖案裝飾迷你半月包，19,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH T Monogram圖案裝飾迷你半月包，19,900元。圖／TORY BURCH提供

七夕 情人節

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