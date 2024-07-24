海外消費最高15%回饋 這平台辦新卡加碼贈最高500點

搶攻暑假國內外旅遊商機，銀行持續推出刷卡優惠吸引用戶無腦刷，像是富邦J卡祭出日韓旅遊限時最高15%，永豐DAWAY卡推出日韓泰越海外實體消費最高享6％回饋。想要加碼享受新戶辦卡高額回饋，透過「LINE Pay信用卡平台」申辦10家指定銀行信用卡片，還可加碼贈最高LINE POINTS 500點。

LINE Pay「信用卡平台」集結各銀行熱門信用卡資訊，讓用戶可以在LINE Pay平台就能一站查詢瀏覽各家銀行最新信用卡回饋權益，並可一鍵連結至銀行網站快速申辦；自「信用卡平台」推出來以來，已攜手15家銀行提供超過27種信用卡方案，提供用戶多元便利的信用卡申辦選擇。

加碼回饋用戶，LINE Pay信用卡平台宣布，即日起至9月底止，新戶透過平台申辦中國信託銀行、永豐銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、滙豐銀行、遠東商銀、聯邦銀行共10家銀行之指定信用卡，綁定LINE Pay並完成單筆交易滿800元，即可獲LINE POINTS 400點，7月底前若申辦玉山U Bear卡再享100點加碼，合計最高可享500點。

海外旅遊可申辦永豐DAWAY卡及富邦J卡，永豐DAWAY卡新戶海外交易享LINE POINTS 3%回饋無上限，9月底前於日韓泰越實體消費或指定旅遊通路再加碼3%，等同最高可享6%回饋。富邦J卡提供日韓消費3%回饋無上限，至年底前日韓當地實體消費回饋最高可享10%回饋，韓國在8月底前限時加碼最高可享15%回饋。

中信LINE Pay卡則提供國外實體商店信用卡LINE POINTS 2.8%回饋無上限，即日起至9月底止，登錄再加碼日韓泰新實體消費最高5％回饋，國內消費提供筆筆1%回饋無上限外，指定通路最高可享17%回饋。聚餐吃貨可選擇聯邦賴點卡，7月底前國內一般消費最高享1.68%無上限，國外最高2.68%無上限。

用戶可透過LINE Pay主頁點選「申請信用卡」，或LINE Pay App > 金融服務 > 信用卡，進入「LINE Pay信用卡平台」檢視各家銀行信用卡優惠方案進行申辦。