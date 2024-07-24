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WAT攜手Let 's Café、海尼根 限期推出「爆料」組合

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
王子邱勝翊化身WAT一日店長。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
王子邱勝翊化身WAT一日店長。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

瓶裝雞尾酒潮牌WAT今夏運用分子料理手法，推出全新「爆料」產品「WAT爆爆珠」，有「威士忌爆爆珠」與「琴酒爆爆珠」兩種口味。歡慶WAT爆爆珠全新上市，WAT特別聯手全家Let 's Café、海尼根兩大品牌，即日起推出期間限定爆款組合。全家Let 's Café 將與WAT聯名，推出期間限定「威士忌爆爆珠+冰拿鐵」；海尼根將陸續於全台各大合作酒吧，推出「琴酒爆爆珠+經典海尼根」獨家販售組合。

「威士忌爆爆珠」是由濃郁紅茶完美結合豐厚威士忌，在口腔內綻放出香草、紅茶以及些微木質調威士忌香氣，完全顛覆威士忌既定印象的驚喜口感。「琴酒爆爆珠」則是由輕盈的柚花香氣結合層次豐富的琴酒，入口後，在口腔綻放出香甜、濃郁的口感，充滿令人驚喜的感覺。

WAT品牌創辦人趙欣榮（Royal）表示：「我把酒精做成固體珍珠的方式，成為大人味的國民飲料珍珠奶茶或咖啡，希望『WAT爆爆珠』能開啟調酒市場更多的可能性，也將創意無限，有趣好玩的品牌精神推向新的位置。」

王子邱勝翊特別受邀至新品發表會，化身WAT一日店長，吸引大批粉絲前來捧場。邱勝翊特別根據粉絲的心情，現場調配兩種爆爆珠飲品——「經典海尼根+琴酒爆爆珠」組合和「全家咖啡+威士忌爆爆珠」組合，獨特的口感讓粉絲一口就驚呼，「爆爆珠」不可思議的魅力嶄露無遺。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「威士忌爆爆珠」由濃郁紅茶完美結合豐厚威士忌，在口腔內綻放出香草、紅茶以及些微木質調威士忌香氣。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「威士忌爆爆珠」由濃郁紅茶完美結合豐厚威士忌，在口腔內綻放出香草、紅茶以及些微木質調威士忌香氣。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT品牌創辦人趙欣榮。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT品牌創辦人趙欣榮。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海尼根將陸續於全台各大合作酒吧，推出「琴酒爆爆珠+經典海尼根」獨家販售組合。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海尼根將陸續於全台各大合作酒吧，推出「琴酒爆爆珠+經典海尼根」獨家販售組合。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家Let 's Café 將與WAT聯名，推出期間限定「威士忌爆爆珠+冰拿鐵」。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家Let 's Café 將與WAT聯名，推出期間限定「威士忌爆爆珠+冰拿鐵」。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT推出今夏最夯微醺新品「爆爆珠」。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT推出今夏最夯微醺新品「爆爆珠」。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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