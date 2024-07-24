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會比愛心的義大利麵！PASTAIO愛心義麵餃期間限定登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
PASTAIO父親節及七夕限定「吃心絕對」愛心義麵餃。圖／PASTAIO提供
PASTAIO父親節及七夕限定「吃心絕對」愛心義麵餃。圖／PASTAIO提供

今年的父親節（8月8日）與七夕情人節（8月10日）僅相隔2天，主打匠人新鮮製作義大利麵的PASTAIO，特別在8月8日至11日連續4天，限定推出愛心造型的「吃心絕對」手工義麵餃，每分售價320元+10%，於PASTAIO光復、內湖、新店、林口四店同步限量供應。

「吃心絕對」愛心義麵餃顏值與口味兼具，麵糰揉入超級食物甜菜根汁增添色彩及營養，反覆壓製成適當厚度包入檸檬菠菜起司餡，內餡融合了瑞可塔起司、帕馬森起司與絲綢起司三種不同層次的奶香與能量滿分的菠菜泥，檸檬皮屑增添清新尾韻，再悉心塑型成粉紅愛心麵餃。

吃的時候將溫潤蛋黃拌入鹹香臘腸、爽脆青花筍、酸香番茄、暖香松子與濃郁不膩口的菠菜起司麵餃一起享用，濃郁蛋黃增添口感柔順，翠綠羅勒油更增添明亮草本香氣，與飽滿麵餃堆疊豐富美味層次，為上輩子情人爸爸、或今世情人另一半獻上滿滿愛意。

PASTAIO供應形色多元的新鮮手工義大利麵、各式義式風味料理、甜點及飲品，在挑高明亮時髦空間享用，無論陪伴上輩子的情人爸爸吃好料表孝心，或和今生摯愛浪漫約會，都是最能傳達真心愛意的美味首選。

PASTAIO主打新鮮手工義大利麵。圖／PASTAIO提供
PASTAIO主打新鮮手工義大利麵。圖／PASTAIO提供
PASTAIO加入甜菜根為麵體暈染美麗粉紅，別出心裁塑成愛心形狀。圖／PASTAIO提供
PASTAIO加入甜菜根為麵體暈染美麗粉紅，別出心裁塑成愛心形狀。圖／PASTAIO提供
PASTAIO林口店店景。圖／PASTAIO提供
PASTAIO林口店店景。圖／PASTAIO提供

情人節 義大利 起司

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