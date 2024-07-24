會比愛心的義大利麵！PASTAIO愛心義麵餃期間限定登場

今年的父親節（8月8日）與七夕情人節（8月10日）僅相隔2天，主打匠人新鮮製作義大利麵的PASTAIO，特別在8月8日至11日連續4天，限定推出愛心造型的「吃心絕對」手工義麵餃，每分售價320元+10%，於PASTAIO光復、內湖、新店、林口四店同步限量供應。

「吃心絕對」愛心義麵餃顏值與口味兼具，麵糰揉入超級食物甜菜根汁增添色彩及營養，反覆壓製成適當厚度包入檸檬菠菜起司餡，內餡融合了瑞可塔起司、帕馬森起司與絲綢起司三種不同層次的奶香與能量滿分的菠菜泥，檸檬皮屑增添清新尾韻，再悉心塑型成粉紅愛心麵餃。

吃的時候將溫潤蛋黃拌入鹹香臘腸、爽脆青花筍、酸香番茄、暖香松子與濃郁不膩口的菠菜起司麵餃一起享用，濃郁蛋黃增添口感柔順，翠綠羅勒油更增添明亮草本香氣，與飽滿麵餃堆疊豐富美味層次，為上輩子情人爸爸、或今世情人另一半獻上滿滿愛意。