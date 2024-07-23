國美館x台中大毅老爺行旅聯名 推出「月圓」中秋禮盒

秋色思鄉起，團聚圓月時。國立臺灣美術館長期致力於推廣數位典藏圖像，讓藝術的美好融入大眾生活，今年中秋佳節再度攜手台中大毅老爺行旅聯名推出中秋禮盒「月圓」，以藝術家薛保瑕抽象畫《非零點》為體，作品中所繪的圓點，象徵溫暖圓心，傳達歲歲團圓美好寓意。

禮盒內含多款加入臺灣當地特色食材的法式小點，享受美味的同時也感受藝術的氛圍，盒身亦可重複使用做收藏盒，獨具匠心的創意與設計，兼顧美學與實用性，展現跨界合作的獨特魅力。

今(23)日的中秋禮盒發表活動，由國立臺灣美術館館長陳貺怡、老爺酒店集團執行長沈方正、大毅建設董事長林隆深、台中大毅老爺行旅總經理蔣大雄及藝術家薛保瑕等人主持。

陳貺怡指出，在東方文化中，「圓」象徵著團圓、圓滿和諧，中秋禮盒「月圓」承載這樣的寓意，並以薛保瑕藝術家所創作的《非零點》為靈感延伸，在繁與簡的信息路徑中，以抽象語彙的作品展現開放及多元性，觀者可細品每個符號間所蘊含意義。

禮盒的主色調，選用作品中大量使用的藍色和橘色，兩種色彩搭配展現出鮮明的對比，不僅在視覺上激發觀者的情感與想像力，也為秋天的景色增添了幾許繽紛趣味，這款禮盒以藝術為媒介，在中秋佳節中感受到更多的文化與情感聯結。

禮盒內容物嚴選自發跡於雲林，榮獲2024台中十大伴手禮評審團大獎的「法米La Famille」法式甜點品牌，內含三入款特色蝴蝶酥，分別是雲林西螺柴燒醬油製成-醬香蝴蝶酥、甜而不膩堪稱糖品中的極品-虎尾三溫糖蝴蝶酥、鹹香濃郁由屏東四重溪紅仁鴨蛋製作-金沙蝴蝶酥。

另外，綜合手工餅則以三種法式經典風味混搭：鄉村奶油餅、楓糖脆餅、布列塔尼，獻上挑動味蕾豐富的驚喜；禮盒內含一盒原味/巧克力風味曲奇餅，保留天然奶香，酥鬆濃郁，一口滿足生活品味。

最後搭配濾掛咖啡包5入，選取4個不同配比產地，以中度烘焙成熟，帶有仙渣烏梅，堅果巧克力、葡萄奶油三款風味各一，意大利ESSSE中深焙奶油花香風味兩入，完美結合，為這款中秋禮盒增添多層次的享受。

國立臺灣美術館以源源不絕的藝術典藏能量，推動將藝術家的創作轉化，提升全民生活美學，借節慶文化之媒，串連起在地的深刻連結，將美感融入日常生活。

台中大毅老爺行旅力求於創造精彩旅遊體驗，La Famille法米·法式甜點，則是以像家一般的甜點店為宗旨，精心製作出如同為家人準備的美味甜點，三方品牌聯手推出中秋禮盒「月圓」，獻上一份別出心裁的佳節之禮。