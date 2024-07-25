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今夏最萌聯名登場！FOOTER攜手日本IP胡子碰碰 系列機能襪療癒上市

聯合新聞網／ 有你共創
胡子碰碰OHIGE no PON系列機能襪。 圖／FOOTER提供
胡子碰碰OHIGE no PON系列機能襪。 圖／FOOTER提供

「胡子碰碰OHIGE no PON」來了！台灣抑菌機能襪領導品牌FOOTER聯手日本人氣IP角色「胡子碰碰OHIGE no PON」，打造共六款繽紛襪款，於7月17日開始正式販售，要來融化無數粉絲們的心。

擁有多個IP聯名授權經驗的機能襪品牌FOOTER，今夏首次與日本知名插畫IP「胡子碰碰OHIGE no PON」合作，溫暖日系風與機能襪的碰撞，顛覆大眾對機能襪的想像。此次FOOTER專為喜愛胡子碰碰的粉絲打造不同以往的設計風格，一次推出六款繽紛療癒襪款，讓粉絲直呼想包款收藏！

胡子碰碰OHIGE no PON系列機能襪。 圖／FOOTER提供
胡子碰碰OHIGE no PON系列機能襪。 圖／FOOTER提供

此次聯名系列延續胡子碰碰的暖日系風格作為設計靈感開發，融入「橘色畫家帽、小花、小品」等招牌元素，並有長筒襪及船短襪等多樣化的款式選擇，讓粉絲能夠隨心搭配、穿出自己喜愛的每一個日常。以「胡子碰碰OHIGE no PON」標誌性橘色畫家帽為主題設計『萌萌臉襪』，富有巧思的立體帽襪口設計，被粉絲譽為必入手的款式；胡子碰碰與小花、小品滿版設計的『好碰友襪』也是這次主推款式之一，繽紛又可愛的風格，絕對是炎炎夏日的穿搭亮點。此次FOOTER為慶祝聯名款上市，推出期間限定『小花雙層襪』，數量有限，贈完為止，喜歡微笑小花—羅德里格斯的粉絲一定不要錯過。

胡子碰碰OHIGE no PON系列機能襪。 圖／FOOTER提供
胡子碰碰OHIGE no PON系列機能襪。 圖／FOOTER提供

有你共創數位旗下日本插畫家金澤信筆下角色「OHIGE no PON 胡子碰碰」，是一隻熱心助人、有著一對大耳朵以及招牌鬍子的狗狗，療癒又詼諧、正能量又不失幽默的創作風格，在日本及台灣都深受年輕族群喜愛，近年來與多個在地品牌進行跨界合作，成功在台掀起一股暖日系旋風。插畫家金澤信是海內外各插畫設計展會的常客，2023年更是睽違四年再度參加台灣文博會，期間吸引大批粉絲前往朝聖、胡子碰碰的周邊商品也於開展兩天內被搶購一空。

FOOTER從抑菌機能襪起家，致力提供高品質、高CP值的使用體驗，擅長與各領域連結和碰撞，至今不斷推出各項聯名授權、異業合作。今夏首度與日本插畫家合作，打造最萌聯名款，不僅要讓粉絲感受到胡子碰碰滿滿的治癒感，也在穿搭上創造更多可能性。

即日起至 8 月 13 日，FOOTER推出《胡子碰碰 OHIGE no PON》新品上市活動，期間除了單雙9折優惠外，只要於官網購買5雙「胡子碰碰」系列聯名襪，還可獲得療癒感滿滿的限量「小花雙層襪」，只送不賣，喜愛的粉絲們千萬別錯過！

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