ASICS全新混血鞋款GEL-NYC 2055 陳昊森白T帥搭復古金

經典、復古是設計的不敗關鍵字。延續亞瑟士復古跑鞋風格，持續創造多款兼具時尚與性能經典鞋款的ASICS SPORTSTYLE，今年七月再度以紐約多元文化共融的靈感出發，結合科技流線外型與經典復古風格，推出全新混血鞋型「GEL-NYC 2055」，全系列共四色，現已於台灣指定門市販售，同時也宣布由影歌視三棲的陳昊森擔任全新品牌形象大使。

GEL-NYC 2055設計靈感源於2000年代初期推出的多款亞瑟士經典慢跑鞋，鞋面結構參考了GT-2050和GT-2060，以網眼結構為基底，結合異材質拼接與撞色設計，展現豐富的層次感。中底則採用GEL-CUMULUS 16的模具系統，融合輕質泡棉和GEL亞瑟膠嵌入物，提供舒適緩震效果，外露的亞瑟膠進一步增加細節，讓鞋款的設計更為精巧。

GEL-NYC 2055共推出復古金、晨曦銀、海洋藍、森林綠四色。「復古金」以純白網眼拼接淺灰色皮革，搭配銀色與復古金色虎爪線條，展現科技感與復古的交融；「晨曦銀」融合和奶油白皮革與銀色線條，柔和且時尚百搭；「海洋藍」以清爽淺藍色為主色調，結合銀色虎爪線條，為復古鞋身帶來活力；「森林綠」選用深棕色為主色調，點綴綠色刺繡LOGO，搭配立體黑色線條，與鞋底綠色亞瑟膠形成鮮明對比。