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七夕獻愛！Chaumet巧造戀人結 De Beers綻放純淨之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CHAUMET七夕主打Liens系列。圖／CHAUMET提供
CHAUMET七夕主打Liens系列。圖／CHAUMET提供

以珍貴寶石製作的珠寶，能永恆地表達珍而重之的心情，是七夕情人贈禮的首選。法國珠寶品牌Chaumet 於1977年推出的Liens系列，將比喻心心相印的法國傳統戀人結化為標誌性「X」符號，寓意平行線上的兩人受緣分牽引、在交叉點上合而為一的情感。如今更延伸出多款豐富的設計：Liens Évidence系列以最純粹的鑲鑽線條，將貴金屬連結在一起，形成一個圓圈，見證戀人們矢志不渝的愛情誓言，並有中性俐落的寬版戒指可作為情人款一起配戴。

Jeux de Liens Harmony系列項鍊則以交叉符號連結上下兩個半圓，有圓滿之意，除了金屬雕紋，亦提供紅玉髓、青金石、鋪鑲鑽石等豐富選擇。2024 推出的Jeux de Liens新款項鍊，則鑲嵌一排代表甜蜜浪漫的粉色剛玉，與鑽石的兩個圓圈相互交織，最適合熱戀中的情人表情達意。

而Chaumet更回溯戀人結最初的概念，提供藏頭詩手鍊的訂製服務。品牌的第一條藏頭詩手鍊的誕生是受拿破崙之託，特別創製出來送給他的摯愛約瑟芬皇后，利用寶石名稱的首字母來隱藏一段情話密語；而約瑟芬皇后也以不同寶石字母拼出女兒歐仁妮（Eugène）和奧坦絲（Hortense）的名字，表達深切的情意，是能承載深刻情感的珍重傳承。

以鑽石聞名的De Beers Jewellers 於浪漫七夕到來之際，聚焦Enchanted Lotus 系列，以璀璨美鑽釋放蓮花之美，將蓮花蘊含蓬勃生命力的「煥新」美好寓意獻給戀人。Enchanted Lotus的設計，刻畫品牌鑽石發源地波札那的奧卡萬戈三角洲的蓮花，每日隨著陽光照耀大地而綻放；作品採用現代簡約的造型，甄選來源符合道德章程的天然美鑽，塑造片片璀璨花瓣，不但是戀人永恆的信物，獨到個性與鮮明風格設計更易於搭配，能融入每個人的人生故事。

CHAUMET Jeux de Liens單只耳環，18K玫瑰金、明亮式切割鑽石，67,200元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Jeux de Liens單只耳環，18K玫瑰金、明亮式切割鑽石，67,200元。圖／CHAUMET提供
De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊，11萬7,000元。圖／De Beers提供
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De Beers七夕主打Enchanted Lotus系列。圖／De Beers提供
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CHAUMET Jeux de Liens戒指，18K白金、方形切割藍寶石、明亮式切割鑽石，48萬元。圖／CHAUMET提供
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De Beers Enchanted Lotus 18K白金開放式鑽石手鐲，14萬6,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K白金開放式鑽石手鐲，14萬6,000元。圖／De Beers提供
CHAUMET Liens Évidence戒指，18K白金、內圈鑲嵌1顆明亮式切割鑽石，11萬7,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Liens Évidence戒指，18K白金、內圈鑲嵌1顆明亮式切割鑽石，11萬7,000元。圖／CHAUMET提供
De Beers Enchanted Lotus開放式鑽石戒指，59萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus開放式鑽石戒指，59萬5,000元。圖／De Beers提供
CHAUMET Les Acrostiches Jeux de Liens 18K玫瑰金手鍊，提供客製化訂作，自行挑選寶石打造專屬於自己的私密心語，價格依寶石選擇調整。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Les Acrostiches Jeux de Liens 18K玫瑰金手鍊，提供客製化訂作，自行挑選寶石打造專屬於自己的私密心語，價格依寶石選擇調整。圖／CHAUMET提供
CHAUMET 7月新品Jeux de Liens項鍊，18K玫瑰金、方形切割粉色剛玉、明亮式切割鑽石，21萬2,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET 7月新品Jeux de Liens項鍊，18K玫瑰金、方形切割粉色剛玉、明亮式切割鑽石，21萬2,000元。圖／CHAUMET提供
De Beers七夕主打Enchanted Lotus系列。圖／De Beers提供
De Beers七夕主打Enchanted Lotus系列。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊，37萬2,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊，37萬2,000元。圖／De Beers提供
CHAUMET七夕主打Liens系列。圖／CHAUMET提供
CHAUMET七夕主打Liens系列。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Jeux de Liens Harmony中型項鍊，18K玫瑰金、明亮式切割鑽石，18萬7,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Jeux de Liens Harmony中型項鍊，18K玫瑰金、明亮式切割鑽石，18萬7,000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET七夕主打Liens系列。圖／CHAUMET提供
CHAUMET七夕主打Liens系列。圖／CHAUMET提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金鑽石垂墜式耳環，10萬4,000元。圖／De Beers提供
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