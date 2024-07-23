七夕獻愛！Chaumet巧造戀人結 De Beers綻放純淨之美
以珍貴寶石製作的珠寶，能永恆地表達珍而重之的心情，是七夕情人贈禮的首選。法國珠寶品牌Chaumet 於1977年推出的Liens系列，將比喻心心相印的法國傳統戀人結化為標誌性「X」符號，寓意平行線上的兩人受緣分牽引、在交叉點上合而為一的情感。如今更延伸出多款豐富的設計：Liens Évidence系列以最純粹的鑲鑽線條，將貴金屬連結在一起，形成一個圓圈，見證戀人們矢志不渝的愛情誓言，並有中性俐落的寬版戒指可作為情人款一起配戴。
Jeux de Liens Harmony系列項鍊則以交叉符號連結上下兩個半圓，有圓滿之意，除了金屬雕紋，亦提供紅玉髓、青金石、鋪鑲鑽石等豐富選擇。2024 推出的Jeux de Liens新款項鍊，則鑲嵌一排代表甜蜜浪漫的粉色剛玉，與鑽石的兩個圓圈相互交織，最適合熱戀中的情人表情達意。
而Chaumet更回溯戀人結最初的概念，提供藏頭詩手鍊的訂製服務。品牌的第一條藏頭詩手鍊的誕生是受拿破崙之託，特別創製出來送給他的摯愛約瑟芬皇后，利用寶石名稱的首字母來隱藏一段情話密語；而約瑟芬皇后也以不同寶石字母拼出女兒歐仁妮（Eugène）和奧坦絲（Hortense）的名字，表達深切的情意，是能承載深刻情感的珍重傳承。
以鑽石聞名的De Beers Jewellers 於浪漫七夕到來之際，聚焦Enchanted Lotus 系列，以璀璨美鑽釋放蓮花之美，將蓮花蘊含蓬勃生命力的「煥新」美好寓意獻給戀人。Enchanted Lotus的設計，刻畫品牌鑽石發源地波札那的奧卡萬戈三角洲的蓮花，每日隨著陽光照耀大地而綻放；作品採用現代簡約的造型，甄選來源符合道德章程的天然美鑽，塑造片片璀璨花瓣，不但是戀人永恆的信物，獨到個性與鮮明風格設計更易於搭配，能融入每個人的人生故事。
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