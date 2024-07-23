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Longchamp 2024秋冬系列環保體現 和服外套風格焦點

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Longchamp 2024秋冬系列永續是一大主軸，包括推出再生聚酯纖維製成的和服外套，以及採用再生纖維製成的包款。圖／Longchamp提供
Longchamp 2024秋冬系列永續是一大主軸，包括推出再生聚酯纖維製成的和服外套，以及採用再生纖維製成的包款。圖／Longchamp提供

實踐負責任的永續，是法國時尚品牌Longchamp的承諾，環保策略也在2024秋冬系列得到了體現，包括推出再生聚酯纖維製成的和服外套，以及採用再生纖維製成的包款，讓環保與時尚間產生美的互動與平衡。

Longchamp品牌轉型總監Adrien Cassegrain檢定表示「我們的首要責任是確保產品的永續性。」這一理念體現於Longchamp生產的各種面向。Longchamp致力於使用更多具有環保意識的材料，自2019年起便推出多款由再生材質製成的產品系列。像是標誌性的Le Pliage®包款採用再生纖維製成的帆布，可讓每個包款的碳足跡減少近20%。

Longchamp今年秋冬系列，將日本文化具有代表性的和服，進行風格的改造，呈現優雅又現代的樣貌。寬版袖子於袖口精緻收邊，圓潤的下擺和高度識別的領口剪裁，適合各種身形或場合巧妙搭配，正式與輕鬆不再有界限，是一款可透過穿搭靈活變化的優雅單品。

這件和服外套宛如經典的Le Pliage®摺疊包系列，可以像摺紙般收納輕鬆放入行李箱或包中，再生聚酯纖維的面料不易起皺。提供多種顏色供選擇，包括海軍藍、酒紅色、橙色和綠色。

Longchamp今年秋冬系列，將日本文化具有代表性的和服，進行風格的改造，詮釋出現代優雅。圖／Longchamp提供
Longchamp今年秋冬系列，將日本文化具有代表性的和服，進行風格的改造，詮釋出現代優雅。圖／Longchamp提供
Longchamp Epure Re-Play系列肩背包，建議售價15,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp Epure Re-Play系列肩背包，建議售價15,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp 2024秋冬系列和服風格短身外套（綠色)，建議售價21,700元。圖／Longchamp提供
Longchamp 2024秋冬系列和服風格短身外套（綠色)，建議售價21,700元。圖／Longchamp提供
Longchamp品牌大使金世正搭配Epure Re-Play系列海軍藍色肩背包。圖／摘自金世正IG
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