Longchamp 2024秋冬系列環保體現 和服外套風格焦點

實踐負責任的永續，是法國時尚品牌Longchamp的承諾，環保策略也在2024秋冬系列得到了體現，包括推出再生聚酯纖維製成的和服外套，以及採用再生纖維製成的包款，讓環保與時尚間產生美的互動與平衡。

Longchamp品牌轉型總監Adrien Cassegrain檢定表示「我們的首要責任是確保產品的永續性。」這一理念體現於Longchamp生產的各種面向。Longchamp致力於使用更多具有環保意識的材料，自2019年起便推出多款由再生材質製成的產品系列。像是標誌性的Le Pliage®包款採用再生纖維製成的帆布，可讓每個包款的碳足跡減少近20%。

Longchamp今年秋冬系列，將日本文化具有代表性的和服，進行風格的改造，呈現優雅又現代的樣貌。寬版袖子於袖口精緻收邊，圓潤的下擺和高度識別的領口剪裁，適合各種身形或場合巧妙搭配，正式與輕鬆不再有界限，是一款可透過穿搭靈活變化的優雅單品。