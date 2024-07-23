台灣美食展集結米其林等6大亮點 預售票9折優惠開賣

台灣美食展8月2日至5日於台北世貿一館登場，主辦單位台灣觀光協會規劃「金牌特物、探索台味、異國美食、藝鳴驚人」4大展區，匯聚上百家人氣品牌、米其林必比登推薦美食、五星飯店餐券及產地直送食材，7月28日至8月3日於北北基地區18個捐血點，捐一袋血即可兌換1張門票，8月1日前也可到六大通路以9折優惠購買180元預售票。

台灣觀光協會表示，今年台灣美食展可嘗遍全台米其林星級、米其林餐盤及必比登推薦美食，台北美福大飯店推出超值美食通用券，每張最低55折，可品嘗米其林一星台菜「米香」餐廳；經濟部「台灣好食館」集結30間美食店家，包含台中獲得必比登推薦的「滬舍餘味」、「羅家古早味」，還有連續4年榮獲米其林餐盤推薦的「膳馨民間創作料理」。

延續去年的嘉義三冠王，嘉義縣政府今年以「嘉義。五金行」帶來烏金─烏魚子、黑金─高山咖啡、茶金─高山茶、白金─海鹽及綠金─山葵；擁有世界級精品咖啡的「卓武咖啡」及「青葉咖啡」；位於阿里山台18線的「生力農場」及榮獲法國AVPA世界茶葉大賽銀賞與特殊風味賞的「晉揚欣茶莊及咖啡莊園」等。

此外，農業部「台灣農業館」邀請13家於國際賽事獲獎或獲得認證的農村青年展售各地優質農漁特產，包含「小甜心手工果醬」、高雄永安「新港社區合作社」、高雄茂林「杉恆壹樹農創」、農村青年「少年阿公-方子維」等推廣台菜文化。