快訊

不斷更新／1縣市率先宣布！凱米進逼 24日停班停課情形看這裡

疑勾結詐團偽造遺囑…北市員警涉詐不動產 萬安演習後遭帶走

「降雨最高等級」中颱凱米逼近 氣象署：近年對台衝擊有感颱風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣美食展集結米其林等6大亮點 預售票9折優惠開賣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
獲必比登推薦的台中「滬舍餘味」將販售去年天天完售的生煎包。圖／台灣觀光協會提供
獲必比登推薦的台中「滬舍餘味」將販售去年天天完售的生煎包。圖／台灣觀光協會提供

台灣美食展8月2日至5日於台北世貿一館登場，主辦單位台灣觀光協會規劃「金牌特物、探索台味、異國美食、藝鳴驚人」4大展區，匯聚上百家人氣品牌、米其林必比登推薦美食、五星飯店餐券及產地直送食材，7月28日至8月3日於北北基地區18個捐血點，捐一袋血即可兌換1張門票，8月1日前也可到六大通路以9折優惠購買180元預售票。

台灣觀光協會表示，今年台灣美食展可嘗遍全台米其林星級、米其林餐盤及必比登推薦美食，台北美福大飯店推出超值美食通用券，每張最低55折，可品嘗米其林一星台菜「米香」餐廳；經濟部「台灣好食館」集結30間美食店家，包含台中獲得必比登推薦的「滬舍餘味」、「羅家古早味」，還有連續4年榮獲米其林餐盤推薦的「膳馨民間創作料理」。

延續去年的嘉義三冠王，嘉義縣政府今年以「嘉義。五金行」帶來烏金─烏魚子、黑金─高山咖啡、茶金─高山茶、白金─海鹽及綠金─山葵；擁有世界級精品咖啡的「卓武咖啡」及「青葉咖啡」；位於阿里山台18線的「生力農場」及榮獲法國AVPA世界茶葉大賽銀賞與特殊風味賞的「晉揚欣茶莊及咖啡莊園」等。

此外，農業部「台灣農業館」邀請13家於國際賽事獲獎或獲得認證的農村青年展售各地優質農漁特產，包含「小甜心手工果醬」、高雄永安「新港社區合作社」、高雄茂林「杉恆壹樹農創」、農村青年「少年阿公-方子維」等推廣台菜文化。

台灣觀光協會表示，今年多項排隊美食都可在美食展找到，包括「林聰明沙鍋魚頭」、高雄旗津「海濱海產」、台灣冰心維也納軟法創始品牌「法蘭司烘焙」、台北火鍋店「手工殿麻辣鍋物」、創意台菜餐廳「鯉魚The Carp」及日系豆花店「山海豆花」等。

「台灣好食館」每年人氣爆棚的嘉義「林聰明沙鍋魚頭」將再度帶來經典沙鍋菜料理。圖／台灣觀光協會提供
「台灣好食館」每年人氣爆棚的嘉義「林聰明沙鍋魚頭」將再度帶來經典沙鍋菜料理。圖／台灣觀光協會提供

咖啡 米其林 美食

延伸閱讀

倒數階段60萬張門票待售 男子100公尺決賽也沒賣完

新口味很可以！全家8月霜淇淋「芭樂風味」新登場 加碼「夏日聯名口味」回歸出擊

隱身巷弄30年歷史客家好味道 桃園吃美食抽2萬元美食金

台灣美食展8月2日登場！米其林、飯店參展 門票明開搶

相關新聞

整理包／凱米颱風襲台！4大超商「防颱限時優惠」一次看　水、電池、泡麵快補貨

中度颱風凱米逐漸靠近，為滿足民眾日常所需，4大超商紛紛推出限時優惠，飲用水、泡麵、罐頭、電池等都入列，採買飲食與防颱用品趁現在！

ASICS全新混血鞋款GEL-NYC 2055 陳昊森白T帥搭復古金

經典、復古是設計的不敗關鍵字。延續亞瑟士復古跑鞋風格，持續創造多款兼具時尚與性能經典鞋款的ASICS SPORTSTYL...

七夕獻愛！Chaumet巧造戀人結 De Beers綻放純淨之美

以珍貴寶石製作的珠寶，能永恆地表達珍而重之的心情，是七夕情人贈禮的首選。法國珠寶品牌Chaumet 於1977年推出的L...

Longchamp 2024秋冬系列環保體現 和服外套風格焦點

實踐負責任的永續，是法國時尚品牌Longchamp的承諾，環保策略也在2024秋冬系列得到了體現，包括推出再生聚酯纖維製...

台灣美食展集結米其林等6大亮點 預售票9折優惠開賣

台灣美食展8月2日至5日於台北世貿一館登場，主辦單位台灣觀光協會規劃「金牌特物、探索台味、異國美食、藝鳴驚人」4大展區，...

父親「這一鍋」依年次打折 飯店專攻蛋糕住房升等

今年父親節檔期市場競爭激烈，「這一鍋」推出依男士身分證年次，享折扣優惠，周三復古風打扮，4人套餐打到3折；福華飯店推出應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。