今夏最Chill冰咖啡！CHOYA冰梅酒拿鐵限期嘗鮮價省15元

日本人氣梅酒品牌CHOYA這次跨界與新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café聯手，推出今夏最chill的咖啡——「冰梅酒拿鐵」。新品以CHOYA經典酒款「黑糖梅酒」搭配cama café的招牌拿鐵，自7月24日起至9月17日於全台cama café門市限量開賣，售完為止。「冰梅酒拿鐵」8月7日前享嘗鮮價84元（原價99元），每杯可省15元。

CHOYA經典酒款「黑糖梅酒」是經過長時間淬鍊而成的梅酒，以白蘭地釀製，梅子浸泡期達三年、甚至十二年，散發出濃厚的梅子香，再加入蔗香濃厚的黑糖與黑蘭姆酒，層層堆疊出酸甜的濃郁滋味。

延續雙方對高品質的堅持，創意飲品「冰梅酒拿鐵」讓CHOYA經典酒款「黑糖梅酒」的細緻香氣與酸甜韻味，與cama café招牌拿鐵的濃郁奶香與咖啡香達到完美平衡，口感滑順且優雅，在熟悉的咖啡香氣當中，每一口都能品嘗到多重風味的驚喜。

此外，cama café也將與CHOYA梅酒進行第二波合作，推出「雙金微醺中秋禮盒」，預計8月中旬正式亮相。禮盒資訊將於正式上市時，將於cama café各大平台進行公告。

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