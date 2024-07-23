整理包／凱米颱風襲台！4大超商「防颱限時優惠」一次看　水、電池、泡麵快補貨

中度颱風凱米逐漸靠近，為滿足民眾日常所需，4大超商紛紛推出限時優惠，飲用水、泡麵、罐頭、電池等都入列，採買飲食與防颱用品趁現在！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN全台逾7,000門市自7月24日至7月28日推出購買指定CITY系列飲品、冷藏飲料、常溫飲料、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品、甜點、寵物等12大類別指定商品憑icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包可享有單筆全額支付滿222元立折22元、滿999元立折110元，單筆最高立折上限550元。同時7-ELEVEN外送業者入口平台「OPEN NOW」更提供24小時一站串聯門市同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2到5公里內的外送、自取整合式服務。

針對民眾宅家防颱物資需求，7-ELEVEN門市即日起至8月20日推出統一H2O純水1,500ml兩瓶39元、PH9.0鹼性離子水第2瓶5折，即日起至8月6日推出指定電池同價位任選買1送1等優惠。食飲囤糧部分，即日起至9月3日推出指定袋裝與杯罐零食任選2件79折、4件75折，另有來一客指定泡麵3入裝量販價65元、指定進口泡麵第2件6折等，限時加入全店滿額立折優惠。

另外，7月24日至7月30日加入御料小館冷凍2入95折、4入88折活動，冷藏小點更有指定配菜、湯品第2件6折優惠；7月24日至8月20日TOMMI米漢堡任選兩件9折優惠；7月28日前加碼再推出波蜜元氣美茶－亮妍紅烏龍500ml買1送1，CITY TEA 英式紅茶、農心辛辣白菜風味杯麵、冰戀雪捲冰淇淋－牛奶風味同品項買2送1等優惠。

●全家便利商店

「全家」自即日起推出多項商品限時優惠，包含FamiCollection大罐瓶裝水、匠土司家庭號、媽媽煮藝袋裝小吃、泡麵等，方便消費者就近採買。

「全家」即日起至8月6日FamiCollection天然水（2.2L）、鹼性離子水（1,385ml）任選兩件特價50元。即日起至8月6日購買匠土司厚切醇乳香土司、醇乳香土司、新纖麥土司、原味覺土司4款家庭號土司或絲滑奶油餐包任1件，搭購林鳳營全脂／低脂鮮乳（338ml）2瓶享組合價99元。

即日起至8月20日三好米花東米（1.5KG）、天然米食珍藏壽司米（1.5KG）任選買1送1，愛之味鮮味脆瓜、愛之味土豆麵筋、大茂黑瓜等指定罐頭商品享任選兩件79折優惠。

備戰颱風夜少不了泡麵相伴，「全家」即日起至8月20日推出花月嵐大蒜拳骨拉麵（袋裝）、大蒜拳骨激辣拉麵、SAKImoto奇本柚子胡椒湯麵、洪師父至尊三寶牛肉碗麵任選第2件6折優惠；7月24日至7月28日農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1。

7月24日至8月20日「媽媽煮藝」逾20款指定袋裝小吃（含冷凍、冷藏炸物、烤物、滷味系列），包含明星商品美式香辣雞球、經典黃金腿條、紐澳良辣味烤翅等，享任兩件88折。即日起至8月20日玉美、鄰鄉良食39元葉菜類商品任選3件100元。

此外，電商平台「全家行動購」同步規畫線上防颱專區，包含箱購瓶裝水、泡麵、調理包與行動電源等必需品均可一站購足，消費者可選定鄰近「全家」店舖就近取貨。

●萊爾富

萊爾富Hi-Life VIP APP內的「萊購物」平台推出「防颱防災主題館」，祭出多項指定商品最低下殺3.4折起。即日起推出享3.4折的優惠商品包含神盾奈米矽酸質200ml單件促銷優惠價99元、神盾超效能滅火器單件促銷優惠價999元。充電必備的aibo PD快充無線充行動電源迷霧粉／冰峰藍單件促銷優惠價1,180元，約3.6折；神盾防水無痕牆面修補膏250g單件促銷優惠價129元，約4.3折優惠。

萊購物「防颱防災主題館」還有多款下殺5折的指定商品，包含三好米校長香米1.5kg單件促銷優惠價120元、Hi-Life海洋深層水800mL X 20（箱）單件促銷優惠價280元、Hi-Life海洋深層水2,000ml X 8（箱）單件促銷優惠價196元、悅氏天然水2,200ml X 8（箱）單件促銷優惠價140元。

●OKmart

OKmart即日起至7月26日推出原味本舖青草茶600ml／冬瓜茶600ml享任選2件特價39元。另外，為滿足颱風期間消費者水飲需求，門市推出悅氏礦泉水6L單件70元。

即日起至7月26日OKmart門市推出金車漢寶蚵仔味細麵67g、金車漢寶黑胡椒牛肉風味麵74g、金車漢寶海鮮湯麵66g享任選2件49元；盛香珍濃厚生奶油曲奇80g、盛香珍濃草莓薄燒100g、盛香珍濃巧克力薄燒100g、盛香珍海苔鹽迷你蘇打餅150g、盛香珍椒麻迷你蘇打餅150g、盛香珍杏仁奶油曲奇85g、盛香珍法式鹽之花奶油蝴蝶酥85g享任選買1送1優惠。

電池也有優惠，即日起至7月26日Panasonic EVOLTA鈦元素電池3號10入、Panasonic EVOLTA鈦元素電池4號10入享任選第2件5折。