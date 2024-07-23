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必勝客「五環比薩」有香菜、馬卡龍！連「金牌」也能吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「必勝五環奪金饗宴」套餐內含「五環芝心圈」與「超桔金牌比薩」。圖／必勝客提供
「必勝五環奪金饗宴」套餐內含「五環芝心圈」與「超桔金牌比薩」。圖／必勝客提供

盛大的國際體育賽事即將登場，「必勝客」特別推出「必勝五環奪金饗宴」，其中包括以芝心餅皮為基底，推出5種不同顏色的「五環芝心圈」，其中「紅不讓臘腸」鋪滿爽脆的美式臘腸，象徵著勝利長紅；「藍波萬馬卡龍」由藍色的法式馬卡龍組成，象徵永遠的NO.1；「勝綠高香菜」選用香菜搭配燻雞絲；「黑皮芝麻奶蓋」滿佈芝麻奶蓋醬，期許選手如黑馬突破重圍；最後「好輝黃薯金幣」則舖滿香酥脆口的薯金幣，預演奪金的光輝時刻。

除此之外，「必勝五環奪金饗宴」還包括一份「超桔金牌比薩」由象徵大吉大利的桔瓣與金黃色的起司交織而成，祝福選手能夠獲得好成績，也能讓民眾重現奪金時咬金牌的經典畫面。「必勝五環奪金饗宴」全套555元，自7月23日至7月29日開放PK APP會員購買，7月30起開放官網與全台必勝客門市購買。「五環芝心圈」單點499元；「超桔金牌比薩」單點99元，Foodpanda單點129元。

繼與萬波聯名的「珍奶熔岩巴斯克蛋糕」後，必勝客本次也聯手甜點店「深夜裡的法國手工甜點」，共同研發今夏限定「冰藏百香果起司塔」。使用來自法國與紐西蘭的乳酪調製冰心滑順的特製起司餡，搭配充滿夏日氣息的百香果果醬，帶來酸甜奔放的滋味，每顆89元。

必勝客也預告，活動期間比薩外盒將改版為「奪金包裝」，另外在賽事期間，也將推出多款組合優惠方案。

必勝客推象徵奪金的「超桔金牌比薩」。圖／必勝客提供
必勝客推象徵奪金的「超桔金牌比薩」。圖／必勝客提供
必勝客攜手「深夜裡的法國手工甜點」，共同研發夏季限定新品「冰藏百香果起司塔」。圖／必勝客提供
必勝客攜手「深夜裡的法國手工甜點」，共同研發夏季限定新品「冰藏百香果起司塔」。圖／必勝客提供
「五環芝心圈」共有5種不同的顏色與口味。圖／必勝客提供
「五環芝心圈」共有5種不同的顏色與口味。圖／必勝客提供

必勝客 金牌

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