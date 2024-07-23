黃金比例！Boucheron「Goutte」問號項鍊 正反皆美

言語的溝通，除了文字、標點符號也能傳遞出情緒和語意。法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）發表全新Point d’Interrogation「問號項鍊」，維持該系列元有的不對稱但完美黃金比例，但結合雙面翻轉設計，改寫經典、翻玩出全新奢華創意。

雖然對稱性是生物的特徵，但不規則、卻帶有流線輪廓的Point d’Interrogation「問號項鍊」，卻已精妙設計後的平衡配重，在1879年創作、並在1889年的巴黎世界博覽會獲得大獎肯定。宛如一個「問號」結構的Point d’Interrogation項鍊，先以圓形在勾勒出一個圓形，再留下拖曳如流星般的長尾，美豔、妙不可言。

歷來的Point d’Interrogation「問號項鍊」曾先後結合了孔雀羽毛、常春藤、繡球花、茛苕葉，擬現出大自然萬千生物的靜謐、生意、浪漫。本次系列新作則首見「雙面翻轉」概念，將紅碧璽、綠碧璽以及坦桑石，搭配背面的訂製切割水晶密鑲鑽石，一條項鍊、卻有正反兩種配戴形式。此間除了需要收集大量成色、淨度、克拉數相近的寶石，繁複的切割與鑲嵌，更是Point d’Interrogation「問號項鍊」與Boucheron高級珠寶之所以令人珍藏、玩味之處。

同系列再延伸出兩款Laurier問號高級珠寶項鍊，一條鑲嵌了19顆產自莫三比克、總重22.69克拉的珍貴橢圓形紅寶石，工匠除運用Fil-couteau刀鋒工藝，並以月桂樹圖案致意一款約1883年的骨董Boucheron高級珠寶項鍊；第二款Laurier問號高級珠寶項鍊則鑲嵌了總重約88.51克拉的7顆梨形切割紅碧璽，像是將遠方高樹上的熱情野果、巧妙摘下。