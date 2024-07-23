連續17天「星巴克買一送一」！分享好友還有隱藏版驚喜

星巴克迷注意！粉絲們最愛的「SUMMER PARTY 夏日派對數位體驗」來了，活動從明7/24起至8/9，今天7/23已可預領券，兌換期間為獲券日D+2，最後兌換至8/11，每日兌換時間為11:00～20:00。期間只要一起完成數位體驗遊戲，就可獲得限定的專屬優惠。

此外，還有加碼活動，於數位體驗遊戲介面，使用單一帳號分享3次給好友，即可獲得隱藏版驚喜優惠券乙張，兌換期間為獲券日D+2。

活動參與方式很簡單，可透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。進入活動頁面，只要為夏日加油，就會出現各式優惠券，包括飲品買一送一。

此活動每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市蓋章確認已兌換。每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用。而優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，點選即可看到獲得優惠憑證內容。

活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市可查官網。