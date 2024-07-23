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麥卡倫攜手勞瑞斯牛肋排餐廳 共譜1%頂級奢想盛宴

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
基於對卓越品質相同的追求，麥卡倫重磅攜手頂級牛肋排餐廳Lawry's勞瑞斯共譜「1%頂級奢想盛宴」。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
基於對卓越品質相同的追求，麥卡倫重磅攜手頂級牛肋排餐廳Lawry's勞瑞斯共譜「1%頂級奢想盛宴」。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球頂級單一麥芽威士忌品牌麥卡倫，憑藉傳承2世紀堅持工藝與追求卓越的精神，成就雪莉王者領導地位。基於對卓越品質的相同追求，麥卡倫攜手有85年歷史、來自美國比佛利山莊的頂級牛肋排餐廳Lawry's勞瑞斯共譜「1%頂級奢想盛宴」，以稀珍「麥卡倫Rare Cask奢想」搭配經典英式美饌，激盪出全新奢想之旅。

「1%頂級奢想盛宴」以承襲百年釀酒哲學的「麥卡倫Rare Cask奢想1% 精選」為主軸，其酒款由麥卡倫釀酒大師團隊，自二十幾萬只窖藏中，苛選少於 1% 的頂級雪莉橡木桶熟成原酒，歷經最高品質橡木桶陳釀，酒款呈現天然紅寶石桃花心木色澤，散發濃郁甜葡萄乾香氣，口感豐富多層次，從甜葡萄乾味道轉為香草與黑巧克力，並以清爽的柑橘皮香收尾，搭配勞瑞斯經典低溫烘烤牛肋排，綻放出萬中選一的味蕾體驗。

此外，迎接父親節到來，麥卡倫更與Lawry's勞瑞斯牛肋排餐廳攜手推出「麥卡倫x Lawry's勞瑞斯提拉米蘇」。以「麥卡倫雙雪莉桶12年」取代傳統咖啡香甜酒及蘭姆酒，讓「麥卡倫雙雪莉桶12年」的糖漬柑橘、檸檬、牛奶糖香氣，與馬茲卡彭起司完美融合，增添馥郁層次與獨特起司酒香風味。

「麥卡倫x Lawry's勞瑞斯提拉米蘇」在外觀設計上同樣別出心裁，捨去華麗裝飾，以極簡外型搭配威士忌酒瓶與金色巧克力球裝飾，體現父親深摯溫暖的愛。勞瑞斯餐廳表示：「希望藉由威士忌提拉米蘇簡約的外型與獨特的口味，詮釋內斂的父愛，始終用行動支持整個家庭的辛勞。｣

「麥卡倫x Lawry's勞瑞斯提拉米蘇」即日起開放預訂，8月1日起取貨，限量88顆，售完為止，詳情請洽勞瑞斯官方網站（https://www.lawrys.com.tw/）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「1%頂級奢想盛宴」以稀珍「麥卡倫Rare Cask奢想」（右1）搭配經典英式美饌，激盪全新奢想之旅。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「1%頂級奢想盛宴」以稀珍「麥卡倫Rare Cask奢想」（右1）搭配經典英式美饌，激盪全新奢想之旅。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫Rare Cask奢想1% 精選」與勞瑞斯經典低溫烘烤牛肋排軟嫩多汁的風味相輔相成，綻放出萬中選一的味蕾體驗。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫Rare Cask奢想1% 精選」與勞瑞斯經典低溫烘烤牛肋排軟嫩多汁的風味相輔相成，綻放出萬中選一的味蕾體驗。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手Lawry's勞瑞斯牛肋排餐廳共譜1%頂級奢想盛宴，以雪莉王者致敬摯愛的父親。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手Lawry's勞瑞斯牛肋排餐廳共譜1%頂級奢想盛宴，以雪莉王者致敬摯愛的父親。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫x Lawry's勞瑞斯提拉米蘇」以麥卡倫雙雪莉桶12年取代傳統咖啡香甜酒及蘭姆酒，極簡外型搭配威士忌酒瓶與金色巧克力球裝飾。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫x Lawry's勞瑞斯提拉米蘇」以麥卡倫雙雪莉桶12年取代傳統咖啡香甜酒及蘭姆酒，極簡外型搭配威士忌酒瓶與金色巧克力球裝飾。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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