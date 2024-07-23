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去年看秀漏端倪？Lisa正式出任LV品牌大使
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布全球知名BLACKPINK的成員Lisa擔任全新品牌大使。本名Lalisa Manobal的Lisa出生於泰國，於2016年加入韓國女團BLACKPINK，迅速躥紅並獲得無數殊榮，推出多首暢銷和排行榜冠軍單曲，引起數百萬人的共鳴，在全球各地掀起對韓國流行音樂的熱潮。最近她以個人歌手的身分重新出道，推出個人全新單曲《Rockstar》並立刻佔據各大排行榜榜首。
除了音樂，Lisa 還將出演即將上映的熱播HBO原創劇集《白蓮花大飯店》第三季，是她的戲劇初登場，並且在她的故鄉泰國進行拍攝。積極推廣泰國文化的她也曾獲泰國文化中心頒發文化大使領袖榮譽獎（文化大使領袖）。Lisa以她無所畏懼的真實態度引領潮流受到歡迎，並曾出席路易威登巴黎2024秋冬女裝時尚秀，令人相當期待雙方未來合作的可能。
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