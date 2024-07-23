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防颱！全家便利商店「水、土司、泡麵、袋裝小吃」指定品項推限時優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店即日起至8月6日FamiCollection天然水（2.2L）、鹼性離子水（1,385ml）任選兩件特價50元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至8月6日FamiCollection天然水（2.2L）、鹼性離子水（1,385ml）任選兩件特價50元。圖／全家便利商店提供

因應凱米颱風來襲，全家便利商店各店舖針對颱風期間需求量大的產品進行備貨，並會依商圈別不同進行調整，以支援消費者颱風天採購需求。據過往經驗，大瓶水、家庭號土司、微波食品、泡麵、零食、電池、雨具等銷售將倍數成長。

因各地風雨情況不同，「全家」將以店舖人員安全為優先考量，地區營業主管可視各地情況進行人力調配。此外，也將同步提醒店舖留意公共安全及周遭環境，如暫時收回關東旗座、旗桿等防範措施。

為提供消費者颱風天就近採購的需求，「全家」自即日起推出多項商品限時優惠，包含FamiCollection大罐瓶裝水、匠土司家庭號、媽媽煮藝袋裝小吃、泡麵等，方便消費者就近採買。

「全家」即日起至8月6日FamiCollection天然水（2.2L）、鹼性離子水（1,385ml）任選兩件特價50元。即日起至8月6日購買匠土司厚切醇乳香土司、醇乳香土司、新纖麥土司、原味覺土司4款家庭號土司或絲滑奶油餐包任1件，搭購林鳳營全脂／低脂鮮乳（338ml）2瓶享組合價99元。

即日起至8月20日三好米花東米（1.5KG）、天然米食珍藏壽司米（1.5KG）任選買1送1，愛之味鮮味脆瓜、愛之味土豆麵筋、大茂黑瓜等指定罐頭商品享任選兩件79折優惠。

備戰颱風夜少不了泡麵相伴，「全家」即日起至8月20日推出花月嵐大蒜拳骨拉麵（袋裝）、大蒜拳骨激辣拉麵、SAKImoto奇本柚子胡椒湯麵、洪師父至尊三寶牛肉碗麵任選第2件6折優惠；7月24日至7月28日農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1。

7月24日至8月20日「媽媽煮藝」逾20款指定袋裝小吃（含冷凍、冷藏炸物、烤物、滷味系列），包含明星商品美式香辣雞球、經典黃金腿條、紐澳良辣味烤翅等，享任兩件88折。即日起至8月20日玉美、鄰鄉良食39元葉菜類商品任選3件100元。

此外，電商平台「全家行動購」同步規畫線上防颱專區，包含箱購瓶裝水、泡麵、調理包與行動電源等必需品均可一站購足，消費者可選定鄰近「全家」店舖就近取貨。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

全家便利商店7月24日至7月28日農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月24日至7月28日農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月24日至8月20日「媽媽煮藝」逾20款指定袋裝小吃（含冷凍、冷藏炸物、烤物、滷味系列）享任兩件88折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店7月24日至8月20日「媽媽煮藝」逾20款指定袋裝小吃（含冷凍、冷藏炸物、烤物、滷味系列）享任兩件88折。圖／全家便利商店提供

凱米颱風 泡麵 消費者

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