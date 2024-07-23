佳士得亞太新總部926首拍 趙無極與區百齡珍藏重磅登場

國際拍賣行佳士得（Christie’s）籌備五年，即將於今年進駐位於香港地標The Henderson的全新佳士得亞太區總部，今宣布首場現場拍賣將於9月26日舉槌：首場拍賣將會是首度在亞洲展出及舉槌拍賣的知名大收藏家「區百齡珍藏：首拍」單一藏家專場拍賣；緊接著當晚將由趙無極的珍罕曠世鉅作《05.06.80 — 三聯作》領銜於9月26日於新址舉槌的首場二十及二十一世紀藝術晚間拍賣。

深受敬仰的香港藏家區百齡先生以超過半個世紀的時間精心悉心蒐羅無數中國名瓷，打造出藝術及收藏界首屈一指的私人瓷器珍藏。他所收藏的瓷器橫跨宋元明清這四個中國陶瓷史上的傑出時期，當中更以工藝精妙的明成化時期御瓷最為出名。「區百齡珍藏：首拍」專場拍賣將會呈獻19件來自宋、元、明、清等多個朝代和二十世紀初的中國瓷器，均來源有緒，領拍之作為極致珍罕的明永樂青花四季花卉紋玉壺春瓶，為現時唯一由私人收藏的同款紋飾玉壺春瓶，另外三個則由重要博物館收藏。焦點亦包括一系列清代御瓷，展示在景德鎮官窯工作的陶瓷大師精湛創新工藝。焦點拍品包括罕見的清雍正粉青釉葫蘆瓶、極珍罕的清乾隆鬥彩描金暗八仙纏枝蕃蓮綬帶紋雙耳瓶，以及清嘉慶青花金紅彩龍紋「懋勤殿」大印盒。該場拍賣的部分收益將會撥捐區百齡慈善基金會。

此次拍賣預展（9月22日起至25日止）期間也將特別展出區百齡的精選藏品，其中包括曾於1998年與領銜拍賣的玉壺春瓶同於倫敦皇家藝術學院「區百齡珍藏100件官窯瓷器」展覽，中展出過的亮點之一：明成化鬥彩花鳥紋高足盃六字楷書橫款。當時該展覽是英國皇家藝術學院自1768年成立以來首次舉行的單一中國瓷器私人珍藏展覽，可見在全球藝術及收藏界的地位。

趙無極的《05.06.80 — 三聯作》為首度亮相拍場，由現藏家家族珍藏近40年，估價為美元1000萬美元起（78,00萬港元）。為趙無極1980年代「無境時期」的代表作，是當時所創作的12幅三聯作之一，而曾現身拍場的三聯作至今僅有4幅，非常難得。畫作採用中國傳統山水畫常用的動點透視法，呈現由內向外望的視野，同時運用西方繪畫捕捉光影的技巧，融合時間與空間，極具代表性。