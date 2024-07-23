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神秘花香高年份威士忌 格蘭冠25年在台發行

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「格蘭冠The Glasshouse Collection 25年」是高年份波本桶與高比例雪莉桶的完美融合，酒精度46%，採非冷凝過濾，保留精緻風味的完整性。圖／欣利實業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭冠The Glasshouse Collection 25年」是高年份波本桶與高比例雪莉桶的完美融合，酒精度46%，採非冷凝過濾，保留精緻風味的完整性。圖／欣利實業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭冠單一麥芽威士忌一向以清新、乾淨的風格著稱，其高端珍稀限量系列「The Glasshouse Collection」，每一個酒款都保持酒廠的獨特性、香氣和活力。先前發布的格蘭冠21年，代表黎明的第一道曙光；這次亮相的「格蘭冠25年」，代表的是夕陽餘暉的紫金色晚霞，是一款帶有神秘花香的高比例雪莉桶威士忌。

「格蘭冠The Glasshouse Collection 25年」體現了豐富和複雜性，就像夕陽的陽光溫暖花園一樣，這款威士忌提供了深度和豐富的感受，以及高年份波本桶與高比例雪莉桶的完美融合，展現了在桶中數十年所孕育出的層次。酒款酒精度為46%，採非冷凝過濾，保留精緻風味的完整性，在滑順厚實的口感中，展現出優雅輕柔的神秘花香，讓格蘭冠在創新中始終保有酒廠特有的花香風格。

「格蘭冠The Glasshouse Collection 25年」更是首席調酒師Dennis Malcolm爵士職涯中的傑出創作。即將退休的Dennis Malcolm爵士表示，這款25年威士忌具有極高稀有性和獨特性，代表了格蘭冠豐富的歷史和對高品質的堅持。

格蘭冠單一麥芽威士忌隸屬於義大利酒業巨擘金巴利集團。金巴利集團擁有超過五十個世界著名的酒類品牌，包括金巴利利口酒（Campari）、艾普羅香甜酒 （Aperol）和美國野火雞波本威士忌（Wild Turkey）等。金巴利集團為進一步深耕台灣市場，與國內消費品老牌代理商欣臨企業合資成立了欣利實業，旨在提供更優質的產品和服務，滿足台灣消費者對高品質酒類的需求。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「格蘭冠The Glasshouse Collection 25年」在滑順厚實的口感中，展現出優雅輕柔的神秘花香。圖／欣利實業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭冠The Glasshouse Collection 25年」在滑順厚實的口感中，展現出優雅輕柔的神秘花香。圖／欣利實業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭冠首席調酒師Dennis Malcolm爵士。圖／欣利實業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭冠首席調酒師Dennis Malcolm爵士。圖／欣利實業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭冠The Glasshouse Collection 25年」正式在台上市。欣利實業總經理王孝倫（左5）、董事長陳德立（右4）親自站台。圖／欣利實業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭冠The Glasshouse Collection 25年」正式在台上市。欣利實業總經理王孝倫（左5）、董事長陳德立（右4）親自站台。圖／欣利實業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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