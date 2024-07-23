神秘花香高年份威士忌 格蘭冠25年在台發行

格蘭冠單一麥芽威士忌一向以清新、乾淨的風格著稱，其高端珍稀限量系列「The Glasshouse Collection」，每一個酒款都保持酒廠的獨特性、香氣和活力。先前發布的格蘭冠21年，代表黎明的第一道曙光；這次亮相的「格蘭冠25年」，代表的是夕陽餘暉的紫金色晚霞，是一款帶有神秘花香的高比例雪莉桶威士忌。

「格蘭冠The Glasshouse Collection 25年」體現了豐富和複雜性，就像夕陽的陽光溫暖花園一樣，這款威士忌提供了深度和豐富的感受，以及高年份波本桶與高比例雪莉桶的完美融合，展現了在桶中數十年所孕育出的層次。酒款酒精度為46%，採非冷凝過濾，保留精緻風味的完整性，在滑順厚實的口感中，展現出優雅輕柔的神秘花香，讓格蘭冠在創新中始終保有酒廠特有的花香風格。

「格蘭冠The Glasshouse Collection 25年」更是首席調酒師Dennis Malcolm爵士職涯中的傑出創作。即將退休的Dennis Malcolm爵士表示，這款25年威士忌具有極高稀有性和獨特性，代表了格蘭冠豐富的歷史和對高品質的堅持。

格蘭冠單一麥芽威士忌隸屬於義大利酒業巨擘金巴利集團。金巴利集團擁有超過五十個世界著名的酒類品牌，包括金巴利利口酒（Campari）、艾普羅香甜酒 （Aperol）和美國野火雞波本威士忌（Wild Turkey）等。金巴利集團為進一步深耕台灣市場，與國內消費品老牌代理商欣臨企業合資成立了欣利實業，旨在提供更優質的產品和服務，滿足台灣消費者對高品質酒類的需求。

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