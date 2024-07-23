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饗賓餐旅「會員制度改版了」！4套「父親節套餐」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
真珠「真愛爸爸套餐」，外帶價3,390元。圖／饗賓餐旅提供
真珠「真愛爸爸套餐」，外帶價3,390元。圖／饗賓餐旅提供

父親節將至，饗賓餐旅集結旗下的饗食天堂、真珠、饗泰多與開飯川食堂等4個品牌，推出不同主題的父親節套餐。同時饗賓餐旅也預告，將針對官方app新增「銀卡會員」，加速消費者升級福利。

饗食天堂推出的「尊饗霸王餐」內含有焗烤龍蝦、大口饗樂骨、姿燒香魚、紅酒燴牛肉、德國豬腳、鮭魚功夫炒飯、櫻花蝦高麗菜及干貝竹笙雞湯，共計8道料理，適合4～6人共享，每套外帶價3,988元。同時店內也推出升級方案，加價588元即可享用「焗烤龍蝦」1份。

台菜品牌「真珠」推出「真愛爸爸套餐」，外帶6人套餐包括金旺鳳梨蝦球盅、三豐紅燒滷肉、蔥油鹽焗雞等招牌菜色，還有香酥紅糟肉、蒜蓉蒸扁鱈、紅燒豆腐煲/海底雞番茄蛋(2選1)、櫻花蝦高麗菜/樹子松阪豬水蓮(2選1)、冬瓜排骨酥湯/淮山蛤蜊雞湯(2選1)，全套8道料理，另有小菜、白飯及甜點布丁，外帶價3,390元。內用則可享花好月圓與飲品，每套3,588元。

開飯川食堂推出「爸氣十足 過癮開飯」外帶套餐，內含有流口水雞、回甘酸菜魚、梅干鹹燒白等菜色，共計7菜1湯，每套3,088元。饗泰多所推出的「泰愛爸爸」套餐，內含黃咖哩軟殼蟹、迷你酸辣火山排骨、冠軍月亮蝦餅、清香檸檬魚、綠咖哩嫩炸豆腐等料理，全套7菜1湯，外帶價3,388元、內用價3,788元，並可享飲品4杯。饗泰多也預計於8月8日起推出脆皮豬炒芥蘭、泰蘇香春捲等9款新菜。

饗賓餐旅預告，iEAT饗愛吃APP將在9月4日進行會員制度改版。除了金卡、黑卡升等規則改變，以及升等禮增加外，在原星卡、金卡、黑卡間，新增「銀卡會員」，年消費1萬元且消費次數達2次即可升級銀卡，獲得菜色招待券一張。

饗泰多推出「泰愛爸爸」限定套餐。圖／饗賓餐旅提供
饗泰多推出「泰愛爸爸」限定套餐。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂推出「尊饗爸王餐」，每套3,988元。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂推出「尊饗爸王餐」，每套3,988元。圖／饗賓餐旅提供

套餐 料理 父親節

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