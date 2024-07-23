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全支付暑假日本刷最高立享25%回饋 新增機場接送回饋11.5% 從出門就開始省

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至9月30日，凡使用全支付於日本PayPay合作適用店消費，最高可享全點10%回饋。記者黃筱晴／攝影
即日起至9月30日，凡使用全支付於日本PayPay合作適用店消費，最高可享全點10%回饋。記者黃筱晴／攝影

全支付自2月底推出日本跨境支付服務以來，以高額回饋、通路優惠，再加上持續優化用戶體驗，吸引許多用戶加入，6月不論是交易額、交易筆數、不重複使用人次更較5月成長3成以上。看好暑假出國旅遊旺季，再加碼推出「到日本用全支付」活動第2波，祭出最高享全點25%回饋，同時攜手「台灣快綫VIP機場接送」，8月起提供機場接送叫車優惠最高享全點11.5%回饋。

全支付與軟銀集團PayPay合作，在日本有上百萬間合作店家，範圍涵蓋便利商店、知名連鎖超市/藥妝店、百貨、餐廳、3C家電量販店、美容、商店街等多元通路，甚至飯店房費、看牙醫、買樂器、租直昇機遊覽都可以使用全支付。

即日起至9月30日，全支付祭出「到日本用全支付」活動第二波，凡使用全支付於日本PayPay合作適用店消費，最高可享全點10%回饋（含主活動全點7%回饋＋帳戶全點1.5%回饋無上限＋免1.5%海外交易手續費），只要連結「國泰世華銀行帳戶」付款，額外再加碼全點8%回饋，每人每月上限150全點（每月80萬點）。

全支付也預告，歡慶將來銀行首次合作日本跨境支付活動，8月1日～9月30日連結「將來銀行帳戶」付款，再加碼全點15%回饋，單筆最高80全點，每人每月上限160全點（每月27.5萬點）。活動期間新開將來銀行帳戶任刷1筆可拿500全點，最高拿820全點。

另外，8月1日至10月31日凡透過台灣快綫預訂海內外機場接送服務，全支付付款筆筆享全點8%回饋，連結帳戶消費再享筆筆全點3.5%回饋，新戶首筆消費還可再享50全點回饋，從機場接送到日本遊玩，整趟路都能享受回饋。

全支付分享，日本跨境支付服務上線近5個月，台灣民眾到日本最愛買的店舖以超商、速食店、服飾、主題樂園消費筆數最多，若以消費金額來看，電器賣場、百貨公司、藥妝店、精品店、超商，則是排行前5名的店舖類型。

連結「國泰世華銀行帳戶」付款，額外再加碼全點8%回饋，每人每月上限150全點（每月80萬點）。記者黃筱晴／攝影
連結「國泰世華銀行帳戶」付款，額外再加碼全點8%回饋，每人每月上限150全點（每月80萬點）。記者黃筱晴／攝影

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