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LV七夕限定LINE貼圖 超可愛Vivienne加Gaston免費下載

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loop粉紅色半月型提包，10萬1,000元。圖／路易威登提供
Loop粉紅色半月型提包，10萬1,000元。圖／路易威登提供

歡慶2024年七夕情人節，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖」，即日起至8月22日，只要加入路易威登Line官方好友即可免費下載，使用期效為180天。今年除了以最受歡迎的超可愛品牌吉祥物Vivienne為靈感，也首次加入Vivienne的摯友Gaston，兩位一起化身既童趣又浪漫的幸福大使，一系列可愛俏皮的貼圖，傳遞滿載濃情蜜意的祝福。

共八張貼圖以夏日粉嫩馬卡龍色彩為主題，並以一連串日常且貼心的密語展開，包括：嗨、我來了、好的、謝謝、晚安、愛你、有你真好、情人節快樂。除了和品牌吉祥物Vivienne與Gaston為日常問候注入浪漫愛意，路易威登也針對今年七夕情人節推出多樣限定商品。包括Capucines、Twist、CarryAll、Mini Bumbag、Loop、Vanity Pouch等經典女包，都繪上柔美的粉紅、粉黃與粉藍色，綴以Monogram花朵皮革吊飾；或是琺瑯材質的Monogram花朵圖案圓形小吊墜也以浪漫的粉色呈獻。

女香Spell On You以鳶尾蘭、玫瑰花和小茉莉組成誘人心弦的芬芳；男士香水LV Lovers為男裝藝術總監Pharrell Williams與調香師Jacques Cavallier Belletrud首次創作，以薑、白松香精油、雪松木、檀香，捕捉陽光蓬勃朝氣，煥發生機盎然的力量。

LV Lovers男士高級香水100ml，10,900元。圖／路易威登提供
LV Lovers男士高級香水100ml，10,900元。圖／路易威登提供
標誌貼章學院風外套，19萬5,000元。圖／路易威登提供
標誌貼章學院風外套，19萬5,000元。圖／路易威登提供
路易威登針對今年七夕情人節推出多樣限定商品。圖／路易威登提供
路易威登針對今年七夕情人節推出多樣限定商品。圖／路易威登提供
Mini Bumbag粉紅色肩背包，83,000元。圖／路易威登提供
Mini Bumbag粉紅色肩背包，83,000元。圖／路易威登提供
Vanity Pouch粉紅色化妝盒造型提包，93,000元。圖／路易威登提供
Vanity Pouch粉紅色化妝盒造型提包，93,000元。圖／路易威登提供
路易威登七夕情人節限定貼圖共8張圖案。圖／路易威登提供
路易威登七夕情人節限定貼圖共8張圖案。圖／路易威登提供
萬花筒印花Monogram上衣，73,500元。圖／路易威登提供
萬花筒印花Monogram上衣，73,500元。圖／路易威登提供
Spell On You女士高級香水100ml，10,900元。圖／路易威登提供
Spell On You女士高級香水100ml，10,900元。圖／路易威登提供
Bloom肩背包，74,500元。圖／路易威登提供
Bloom肩背包，74,500元。圖／路易威登提供
路易威登台灣 LINE 官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖」。圖／路易威登提供
路易威登台灣 LINE 官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖」。圖／路易威登提供
Twist PM粉紅色肩背包，15萬5,000元。圖／路易威登提供
Twist PM粉紅色肩背包，15萬5,000元。圖／路易威登提供
路易威登也針對今年七夕情人節推出多樣限定商品；LV Trainer Maxi粉紅色運動鞋，74,000元。圖／路易威登提供
路易威登也針對今年七夕情人節推出多樣限定商品；LV Trainer Maxi粉紅色運動鞋，74,000元。圖／路易威登提供

LV 七夕 情人節

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