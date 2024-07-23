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LV七夕限定LINE貼圖 超可愛Vivienne加Gaston免費下載
歡慶2024年七夕情人節，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖」，即日起至8月22日，只要加入路易威登Line官方好友即可免費下載，使用期效為180天。今年除了以最受歡迎的超可愛品牌吉祥物Vivienne為靈感，也首次加入Vivienne的摯友Gaston，兩位一起化身既童趣又浪漫的幸福大使，一系列可愛俏皮的貼圖，傳遞滿載濃情蜜意的祝福。
共八張貼圖以夏日粉嫩馬卡龍色彩為主題，並以一連串日常且貼心的密語展開，包括：嗨、我來了、好的、謝謝、晚安、愛你、有你真好、情人節快樂。除了和品牌吉祥物Vivienne與Gaston為日常問候注入浪漫愛意，路易威登也針對今年七夕情人節推出多樣限定商品。包括Capucines、Twist、CarryAll、Mini Bumbag、Loop、Vanity Pouch等經典女包，都繪上柔美的粉紅、粉黃與粉藍色，綴以Monogram花朵皮革吊飾；或是琺瑯材質的Monogram花朵圖案圓形小吊墜也以浪漫的粉色呈獻。
女香Spell On You以鳶尾蘭、玫瑰花和小茉莉組成誘人心弦的芬芳；男士香水LV Lovers為男裝藝術總監Pharrell Williams與調香師Jacques Cavallier Belletrud首次創作，以薑、白松香精油、雪松木、檀香，捕捉陽光蓬勃朝氣，煥發生機盎然的力量。
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