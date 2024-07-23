台灣首家頂級酒店品牌「嘉佩樂」 落腳墾丁、2028開幕

世界頂級酒店品牌嘉佩樂集團 (Capella Hotels and Resorts) 今（23日）宣布，選定於屏東恆春半島打造亞洲最奢華海景溫泉度假村「墾丁嘉佩樂Capella Kenting」。酒店預計於2028年開幕，今舉辦動土典禮及品牌發布會，業主方子樂投資董事長詹偉立、屏東縣縣長周春米、嘉佩樂集團副總經理Samuel M. Ding皆蒞臨現場。

墾丁擁有豐富的觀光資源，曾被CNN評選為「亞洲前十大被低估的觀光景點」。子樂投資董事長詹偉立表示，若想讓台灣被世界看見，引進國際頂級飯店品牌是非常重要的一步，「我們非常高興能與打造奢華度假體驗的箇中高手Capella合作，相信將大幅提升墾丁的觀光以及台灣的國際能見度。」

嘉佩樂酒店及度假村被世界指標性旅遊媒體Travel + Leisure，連續於2023及2024年評選為全球最佳酒店品牌，其旗下度假村皆為世界旅遊媒體及遊客朝聖之景點，例如峇里島烏布嘉佩樂（Capella Ubud Bali）的奢華叢林帳棚體驗；河內嘉佩樂（Capella Hanoi）的百年建築，重溫奢華的歌劇時代；或是新加坡嘉佩樂（Capella Singapore）結合古蹟及新建築，化身隱身在大城市中的綠洲。每一間嘉佩樂集團皆創造無可取代的獨特體驗。

為打造獨一無二的墾丁嘉佩樂，此次聘請設計眾多世界級奢華度假飯店—義大利國寶級建築設計師ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel操刀，於超過3萬3千坪的基地，以超低密度打造65間具備高度隱私的奢華獨棟Villa，每棟Villa皆有私人泳池、溫泉，並坐擁180度無敵海景，在房內即可飽覽夢幻海上日落。這也將是全台灣第一座純Villa國際級度假村。

ACPV ARCHITECTS奢華度假村的作品包含峇里島寶格麗度假村（Bvlgari Resort Bali）、土耳其博德魯姆文華東方飯店（Mandarin Oriental, Bodrum），以及沙烏地阿拉伯的瑰麗酒店（Amaala Rosewood）等。

Antonio Citterio指出，墾丁嘉佩樂設計概念圍繞著酒店與海洋的特殊連結與關係，讓旅人可以享受無邊際的海景及無可取代的自然體驗。Patricia Viel也提及，設計靈感來自當地豐富的文化背景，「我們結合了傳統的工藝和建築技術，以發揚在地特色。例如度假村的設計，融合由堆疊石頭組成的低牆，這是在地排灣族特色的一部分，不僅將設計與文化緊密聯結，還能最大限度減少對自然的視覺影響。」

談到未來奢華旅遊趨勢，嘉佩樂集團總裁Cristiano Rinaldi表示，「高端旅遊愈趨私人及訂製化，旅人更加在意在旅行中得到身心靈的滋養與平衡，並於旅程中獲得難忘的體驗，而墾丁完美具備這些要素，這也是吸引嘉佩樂集團與子樂投資合作的契機」。

據了解，墾丁嘉佩樂將引進嘉佩樂集團著名的SPA，其療程結合傳統手法、以及嘉佩樂代表性隨著月相盈虧圓缺之變化所設計的護理療程；餐飲部分則會結合南台灣在地食材，以Farm-to-Table自產農場直送概念，打造全新體驗。

●有關子樂投資

子樂投資為地產私募投資及項目專業管理公司，其子公司子樂酒店股份有限公司，目前擁有並營運自創酒店品牌伊普索酒店（Hotel EPISODE），經營據點包括新竹伊普索凱悅尚選酒店（EPISODE Hsinchu, JdV by Hyatt），以及台北大安伊普索凱悅尚選酒店（EPISODE Daan Taipei, JdV by Hyatt）。