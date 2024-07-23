SHANG XIA上下茶碗造型香氛蠟燭 為日常安神定心

成立於2010年的東方全方位品牌SHANG XIA上下，長年自東方古老文化、傳統與生活美學中得到啟發。品牌近日推出新款「如園太湖石香氛蠟燭」，以香氣、骨瓷、東方禪味，推出兩款「如園太湖石香氛蠟燭」，為空間添增品味旨趣。

經典茶器蓋碗造型，結合玲瓏太湖石提鈕的「如園太湖石香氛蠟燭」，燒製中先後歷經三次入窯，首次先以1,300度高溫提升強度，第二次1000度的釉燒則為表面帶來飽滿色澤，此後再經描金後燒製，最後工匠再以噴槍於表面施以透明釉彩，使其光潔透映。

「如園太湖石香氛蠟燭」將帶來「玫瑰迷霧」與「烏香玄境」兩款氣味，前者以胡椒為前調，玫瑰與樹莓花為中調，後調則帶來琥珀、岩蘭草、廣藿、勞丹脂；「烏香玄境」則以高雅深邃的烏香為主軸，前後中調分別包含了豆蔻與花梨木、檀香木與沈香，以及琥珀和零陵香豆。