希望兒童合唱團喜獲國際合唱大獎 信誼邀親子歡度88節

父親節將至，別忘了也為父親規畫一個特別的慶祝活動。8月10日信誼邀請孩童家庭陪爸爸們一起來欣賞剛獲維也納世界和平合唱節青年組金獎的「希望兒童合唱團」天籟美聲，音樂會後還有親子手做木工與烹飪DIY活動，「信誼88親子快樂頌」邀請親子一起來體驗父親節日的儀式感和祝福。

根據信誼基金會最新出爐的年度育兒大調查顯示，一萬個受訪家庭有32%表示由父母共同協力照顧孩子，57%的家庭主要照顧孩子的重擔還是落在媽媽的身上。信誼基金會董事長張杏如在父親節前夕特別呼籲，在孩子的成長過程中，父親扮演了很重要的角色，不只是媽媽育兒的支柱、求好心切下的潤滑劑，爸爸的專長還能在共玩、共讀和生活教育上填補母親不足之處。張杏如在呼籲共親職的重要性之外，每一年都會為爸爸舉辦專屬慶祝活動，邀請全家一起來同樂，提醒並彰顯父親角色在孩子成長過程中的不可替代性。

張杏如同時指出，一次偶然機會欣賞到有「台灣最美的歌聲」之稱的「希望兒童合唱團」演出，被合唱團的用心感動，他們不僅要教孩子唱歌，更重視孩子的生活、學業和視野的擴展。由於認同他們用心教育的理念，信誼從2017年起長期贊助孩子學雜費及教師鐘點費，支持培育這群有潛力的孩子持續學習。因此信誼在這個重要的節慶中，再次邀請這一群由屏東多所小學到高中排灣族孩童、青少年組成的合唱團體為親子演出，用行動支持、鼓勵這群用歌聲翻轉人生的孩子們。

「希望兒童合唱團」是由原任教於屏東佳義國小的蔡義方，為了長期陪伴瑪家鄉排灣族孩子的學習，用歌唱找回自信、用音樂翻轉人生，所設立的合唱團。2012年他們用排灣族語「希望」PUZANGALAN，成立了「希望兒童合唱團」，不只帶著孩子唱歌，也幫助孩子找到人生的曙光，跳脫貧窮的循環。12年來，曾多次站上世界的舞台，代表台灣出國表演和比賽，贏得國際間許多合唱大獎。今年暑假再次帶孩子赴歐洲，足跡遍及奧地利、斯洛伐克、匈牙利、捷克，分別在維也納、布拉迪斯拉法、布達佩斯、布拉格等城市比賽、表演。7月20日首戰，在維也納第13屆世界和平合唱音樂節比賽中，勇奪青年組金獎。合唱團22日起在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava），參與第9屆國際青年音樂節，並應邀在開幕式中於聖馬丁大教堂演出。

這個合唱團最大的特色，是在曲目和演唱方式都融合了排灣族古謠的特色。合唱團指揮吳聖穎將原民日漸失傳的古謠編入曲目，教孩子們用排灣族特殊吟唱方式，也就是用胸腔、喉部共鳴發聲。孩子在練習中可以領悟和傳承族裡的文化，同時透過古謠新唱把愛和希望傳遞出去，聽眾也在歌聲中聽見蘊含的希望和對土地的記憶。

8月10日信誼演出的音樂會，是他們返台後首場公開表演活動。在這唯二場的演出中，也將發表專為父親創作的新曲。音樂會後，特別設計了適合爸爸和孩子一起玩的手作DIY活動，包括烘焙體驗的「翹鬍子蛋塔DIY」和木工體驗活動「翻滾體操人」。歡迎大小朋友們在特別的父親節裡，用歌聲和手做創意，唱玩出對父親的感謝，及對每一位孩子的希望與祝福！

【信誼好好生活廣場2024信誼88親子快樂頌】 希望兒童合唱團音樂會 活動時間：8/10 (六) 10:00 14:00 爸爸寶貝小廚房 活動時間：8/10 (六) 11:10 15:10 爸爸寶貝木工房 活動時間：8/10 (六) 11:10 15:10 立刻報名：https://reurl.cc/5v0nE7