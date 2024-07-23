超萌「貓貓甜甜圈、粉紅肉球甜甜圈」開賣！Mister Donut 限時買6送3

因應炎夏與「貓咪肉球日」，Mister Donut推出8款「貓咪水果季甜甜圈」，包括有可愛的貓貓巧貝、肉球巧貝與貓腳印波堤，融化貓奴們的心。為慶祝新品登場，還可享「買5送2」或「買6送3」的限時優惠。

Mister Donut推出的貓咪主題造型甜甜圈中，「喵～貓貓巧貝」及「喵～檸檬貓貓巧貝」是以貓型巧貝打造主子萌萌大臉，內餡分別為可爾必思鮮奶油、牛奶卡士達鮮奶油，外層則是優格可可，每顆60元。「喵～肉球巧貝」則是將粉紅色的貓咪肉球化身甜甜圈，內餡為葡萄乳酸風味鮮奶油，每顆55元。另外還有印上可愛腳印的「喵～腳印檸檬波堤」、「喵～肉球葡萄波堤」。

除此之外，還有以波堤搭配水果風味的兩款甜甜圈「葡萄漾波堤」、「珍珠糖草莓波堤」；以及將小小波堤圈放上堅果再各別裹上優格可可及檸檬優格可可沾醬，並再用可可醬點綴五官的「可愛小貓」，一次就能擁有兩隻，每組45元。今年盛夏同時與日本「可爾必思」聯名，以可爾必思搭配應景水果，推出「愛文芒果『可爾必思』」、「荔枝『可爾必思』」、「百香果『可爾必思』，每杯80～90元。

為慶祝新品登場，7月23日至7月29日期間，購買指定商品即可享「買5送2」或「買6送3」優惠活動；凡購買「可爾必思」聯名現作飲品1杯，可加贈「蜜糖波堤」，並贈送「聯名飲料杯袋」，贈完為止。