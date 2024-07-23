LEXUS 帶領車主探索義式專屬優雅

Lexus致力於帶給車主Experience Amazing的精采體驗，帶領車主探索義式專屬優雅，品嚐美酒是車主最為喜愛的休閒娛樂之一，因此，Lexus特別規劃舉辦尊享品酒會活動，邀請車主前來品飲臻選的義大利酒款，度過義式專屬優雅的午後時光。

本次LEXUS 尊享品酒會特別邀請到資深專業侍酒師蔡孝倫(AlexTsai)，帶領Lexus車主品飲五款精心挑選的義大利葡萄酒，其中包含向來具有「義大利葡萄酒之王」稱號的巴洛羅(Barolo)酒款，於義大利皮埃蒙特(Piemonte)地區出產，由頂級名莊阿爾多‧康特諾(Aldo Conterno)以享有「貴族葡萄」美名的內比奧羅(Nebbiolo)葡萄釀造，此款酒以複雜的風味、強勁的單寧和卓越的陳年潛力著稱。

另外，Lexus車主還可品飲到來自義大利托斯卡納(Toscana)地區，由自18世紀末就開始釀酒的弗羅納利(Folonari)家族所釀造、酒標上帶有黑公雞(Gallo Nero)標誌性符號的經典奇揚第酒款，屬於「Riserva珍藏級」級別，經過至少24個月的陳釀，帶有獨特風味與香氣，值得細細品鑑。

侍酒師蔡孝倫具英國WSET (葡萄酒與烈酒教育基金會) Level 3高級品酒師認證，曾於台北文華東方酒店Bencotto餐廳擔任侍酒師，並曾榮獲「2015年台灣最佳法國酒侍酒師競賽」亞軍，職涯至今超過15年，為台灣最資深的侍酒師之一。

在Lexus車主優雅品飲的同時，侍酒師也將一一說明五款知名葡萄酒的特點、品飲風味及口感的體驗，適合搭配酒款的食物推薦，並介紹義大利葡萄酒主要產區特色、餐酒搭配挑選秘訣以及葡萄酒貯存的方式等實用小知識。此外，車主也將品嚐到由餐廳設計一系列適合與品飲酒款搭配的finger foods，並藉由講師的帶領，進一步體會如何藉由葡萄酒來提升食物的美味層次。

LEXUS 尊享品酒會即日起開放報名，輕鬆愜意的夏末午後，Lexus邀請車主優雅品鑑香醇葡萄酒，舌尖上暢饗義大利之美。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康