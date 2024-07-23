快訊

他嗨「有望放颱風假」！內行人曝1狀況喊：皮要繃緊了

蔡阿嘎清空前員工蘿拉辦公室 發現「消失合約、公關品」

休旅車撞雲豹裝甲車要賠上億？軍方：須先鑑定肇責

LEXUS 帶領車主探索義式專屬優雅

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
Lexus推出高端葡萄酒品鑑活動，帶領車主品飲五款精心臻選的義大利葡萄酒。業者提供
Lexus推出高端葡萄酒品鑑活動，帶領車主品飲五款精心臻選的義大利葡萄酒。業者提供

Lexus致力於帶給車主Experience Amazing的精采體驗，帶領車主探索義式專屬優雅，品嚐美酒是車主最為喜愛的休閒娛樂之一，因此，Lexus特別規劃舉辦尊享品酒會活動，邀請車主前來品飲臻選的義大利酒款，度過義式專屬優雅的午後時光。

本次LEXUS 尊享品酒會特別邀請到資深專業侍酒師蔡孝倫(AlexTsai)，帶領Lexus車主品飲五款精心挑選的義大利葡萄酒，其中包含向來具有「義大利葡萄酒之王」稱號的巴洛羅(Barolo)酒款，於義大利皮埃蒙特(Piemonte)地區出產，由頂級名莊阿爾多‧康特諾(Aldo Conterno)以享有「貴族葡萄」美名的內比奧羅(Nebbiolo)葡萄釀造，此款酒以複雜的風味、強勁的單寧和卓越的陳年潛力著稱。

另外，Lexus車主還可品飲到來自義大利托斯卡納(Toscana)地區，由自18世紀末就開始釀酒的弗羅納利(Folonari)家族所釀造、酒標上帶有黑公雞(Gallo Nero)標誌性符號的經典奇揚第酒款，屬於「Riserva珍藏級」級別，經過至少24個月的陳釀，帶有獨特風味與香氣，值得細細品鑑。

侍酒師蔡孝倫具英國WSET (葡萄酒與烈酒教育基金會) Level 3高級品酒師認證，曾於台北文華東方酒店Bencotto餐廳擔任侍酒師，並曾榮獲「2015年台灣最佳法國酒侍酒師競賽」亞軍，職涯至今超過15年，為台灣最資深的侍酒師之一。

在Lexus車主優雅品飲的同時，侍酒師也將一一說明五款知名葡萄酒的特點、品飲風味及口感的體驗，適合搭配酒款的食物推薦，並介紹義大利葡萄酒主要產區特色、餐酒搭配挑選秘訣以及葡萄酒貯存的方式等實用小知識。此外，車主也將品嚐到由餐廳設計一系列適合與品飲酒款搭配的finger foods，並藉由講師的帶領，進一步體會如何藉由葡萄酒來提升食物的美味層次。

LEXUS 尊享品酒會即日起開放報名，輕鬆愜意的夏末午後，Lexus邀請車主優雅品鑑香醇葡萄酒，舌尖上暢饗義大利之美。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Lexus 葡萄酒 車主

延伸閱讀

義大利奧地利：歐盟必須重訂敘利亞政策

豐田章男的大玩具Lexus LBX Morizo RR正式量產 擁304匹馬力 手排/自排都有！

美國Lexus取得有史以來最好的半年銷售成績 最大貢獻來自TX及電動車

波爾多葡萄酒節 寧夏酒莊受邀 陸產區首次參展

相關新聞

LV七夕限定LINE貼圖 超可愛Vivienne加Gaston免費下載

歡慶2024年七夕情人節，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）台灣LINE官方帳號推出「七夕情人節限定貼圖」...

台灣首家頂級酒店品牌「嘉佩樂」 落腳墾丁、2028開幕

世界頂級酒店品牌嘉佩樂集團 (Capella Hotels and Resorts) 今（23日）宣布，選定於屏東恆春半...

希望兒童合唱團喜獲國際合唱大獎 信誼邀親子歡度88節

父親節將至，別忘了也為父親規畫一個特別的慶祝活動。8月10日信誼邀請孩童家庭陪爸爸們一起來欣賞剛獲維也納世界和平合唱節青...

SHANG XIA上下茶碗造型香氛蠟燭 為日常安神定心

成立於2010年的東方全方位品牌SHANG XIA上下，長年自東方古老文化、傳統與生活美學中得到啟發。品牌近日推出新款「...

超萌「貓貓甜甜圈、粉紅肉球甜甜圈」開賣！Mister Donut 限時買6送3

因應炎夏與「貓咪肉球日」，Mister Donut推出8款「貓咪水果季甜甜圈」，包括有可愛的貓貓巧貝、肉球巧貝與貓腳印波...

LEXUS 帶領車主探索義式專屬優雅

Lexus致力於帶給車主Experience Amazing的精采體驗，帶領車主探索義式專屬優雅，品嚐美酒是車主最為喜愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。