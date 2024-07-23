亞洲崛起！GUCCI首推「文化月」10月向韓國文化致意

韓國綜藝、韓國娛樂文化在全世界的廣大迴響早已有目共睹，韓國儼然已是崛起中的文化大國、向全世界傳送獨有的影響力，一日近日GUCCI便正式宣佈，將在今年10月首推「文化月」（Cultural Month），向韓國文化致意。

首次登場的「文化月」將聚焦在電影導演朴贊郁（Chan Wook Park）、藝術家金守子（Kimsooja）、鋼琴家趙成珍（Seong Jin Cho），以及現代舞者安銀美（Eun Me Ahn）四位藝文名人。其中電影導演朴贊郁早已《原罪犯》（2003）、《親切的金子》（2005）、《蝙蝠：血色情慾》（2009）走紅亞洲，更以由湯唯、朴海日共同主演的《分手的決心》（2022）獲得坎城影展第75屆的最佳導演獎，在東西方皆獲得壓倒性好評；在紐約、巴黎、首爾三地穿梭的藝術家金守子除了以繪畫、縫紉、裝置、影像、燈光、音聲等多重媒材展現跨界的豐沛創造力，除了曾獲2015-2017年的法國藝術與文學勳章和2021年韓國文化勳章的玉冠獎，從1996至2024年更陸續在全世界參加了超過40個以上雙年展（或三年展），以及縱貫亞洲、美洲、歐洲頂尖美術館的展出，是當代南韓首屈一指且活躍的重要藝術家。

曾二度來台的現代舞者安銀美（Eun Me Ahn），以及曾柏林愛樂樂團、維也納愛樂樂團、倫敦交響樂團、皇家音樂廳管弦樂團和波士頓交響樂團合作，現為柏林愛樂樂團的駐團藝術家（2024/2025）的趙成珍（Seong Jin Cho），亦都將是本次GUCCI「文化月」（Cultural Month）的重要合作夥伴，並將借由攝影、影像、靜態展覽、特別表演與文化講座，與GUCCI一同激盪出思潮花火。

這樣的合作有跡可循，無論是2021年開設、以「傳統家屋」為概念位於梨泰院四層樓並有星級餐廳的GUCCI GAOK旗艦店，又或是曾在2023時於首爾景福宮舉辦的2024早春大秀，都似為今年將登場的「文化月」默默鋪路。GUCCI「文化月」向韓國文化致敬，將從2024年10月15日展開、並將持續至11月14日，時間長達一個月。屆時GUCCI將在首爾帶來何等壯觀陣容的文化專案，甚至會否有哪些韓國巨星親臨、推出首爾限定商品？且讓人拭目以待。