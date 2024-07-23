遊日本別錯過哈根達斯！林氏璧：期間限定口味 當地才吃得到

不少國人喜歡到日本旅遊，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，為什麼日本可以看到這麼多期間限定口味的哈根達斯呢？因為日本的哈根達斯是合資企業，使用日本原料，在日本製造，「到日本記得吃哈根達斯」。

林氏璧表示，全球大部分地區的哈根達斯產品由法國製造生產。在美國及加拿大，哈根達斯品牌授權予雀巢公司，並由其子公司醉爾斯冰淇淋在加州生產製造。在日本，則由哈根達斯、三得利及高梨乳業投資的合資企業於日本生產。1984年哈根達斯在日本推出冰淇淋產品，由於日本當時對乳業的保護政策，因而在日本為合資企業，原料也為日本當地提供。最初僅在百貨公司及高級超市銷售，同年11月，首間日本店鋪在東京青山開幕。

林氏璧表示，日本哈根達斯常推出只有當地才吃得到的期間限定口味，到日本來時別錯過了。