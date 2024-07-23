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出國換SIM卡上網、長期移居這4國 LINE帳號這樣設定不出錯
暑假出國旺季，除了直接原號漫遊，許多民眾也會購買其他上網SIM卡方案使用，有些人可能會因此覺得疑惑：「如果換了SIM卡，會不會無法使用LINE？」針對民眾疑惑，LINE官方也提出解答。
若是沒有更換電話號碼需求，只要沒有換裝置或是LINE登出，導致需要接收簡訊認證碼，在有網路的狀況下，都可以順暢地繼續使用LINE。原有的好友名單及訊息紀錄，亦不會因短期更換SIM卡而消失。
如果是長期在國外，需要更換為國外電話號碼，目前LINE提供台灣用戶可切換至日本、泰國、香港、韓國之電話號碼，若是要切換成這些國家的電話號碼，建議於原帳號綁定電子郵件帳號+密碼並進行備份，重新安裝LINE後，以新電話號碼登入，再輸入要變更的國家與新電話號碼。
切換到日本、泰國、香港、韓國之電話號碼之後，基礎使用介面並不會產生改變，但依據使用環境不同，部分裝置可能顯示為「新聞」而非「TODAY」，且某些功能與服務可能只在特定的地區提供，像是地區限定的貼圖，或像是LINE社群功能只對日本、泰國以及台灣開放，其他國家或地區暫時無法使用。
但如果只是純粹更換台灣電話號碼的需求，在沒有更換裝置的情況下，可以在「設定」>「我的帳號」>「電話號碼」>變更新電話號碼，直接更改電話號碼即可。
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