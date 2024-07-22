父親節儀式感總被母親節輾壓 SOGO今夏炒熱市場再加碼

相較於母親節，父親節的慶祝儀式容易被忽略，SOGO營業主管們笑說，「與父親節靠近的七夕，說不定更被年輕人重視。」為了替爸爸們出聲，以及為下半年市場炒熱氣氛，SOGO今年父親節檔期回饋著力更重，以台北忠孝館來看，男裝全館加樓面回饋可達12.5%、3C家電回饋最高可達20%，主打市場回饋最高。國際精品、香氛齊聚的復興館，則是情人送禮主戰場，珠寶入門款或是精品時尚配件、香氛，都吃得到情人商機紅利。

SOGO台北店、天母店7月23日起至8月11日同步展開父親節、七夕檔期。當中，父親節檔期活動涵蓋家電、西裝、戶外運動用品等，單日累積消費滿2萬元送1,200元電子抵用券（600元2張）；滿5萬元送3,000元電子抵用券(600元5張）。8月11日前下載SOGO APP免費送總價值1,200元樂FUN券會員禮，指定品牌單筆消費滿3,000元立即折200元(可累折)。

另外，忠孝館、復興館家電寢具等指定業種單日累計滿3萬元贈限量500元電子抵用券，另有滿10萬、20萬的回饋門檻，以及樓面特別加碼、刷指定銀行等多重優惠折扣，回饋最高可達20％。熱門趨勢商品包括近年買氣始終旺盛的Garmin智慧穿戴腕表、AI智能小家電、以及七月底即將開賣的三星最新款摺疊機與每年業績占父親節檔期達3成的按摩椅新品等。

復興館推出在4、5樓指定品牌購買早秋新品，單日單櫃滿15,000元可現抵1,500元，滿3萬元可現抵3千元以此類推。另有限定甜點讓情人共享甜蜜，帶來多家人氣快閃甜點店，包括基隆在地千層蛋糕名店「三奇壹號咖啡館X築甜製菓」、高雄人氣手作烘焙「奧瑪烘焙」帶來北區百貨首賣秒殺新品千層可頌蛋塔等。敦化館8月1日至8月5日限定推出全館單日累積滿1萬元送500元電子抵用券。天母店暑假瞄準運動親子商機，與天母主場在地球隊味全龍展開一系列合作。

新光三越今夏重頭戲「夏拼卡利HIGH」，主打刷卡最高8% skm points回饋與多重銀行加碼，一路展開至8月15日，新光三越在暑假旅遊旺季、房市熱絡帶動家電採購需求增長，以及炎熱高溫三大議題發酵下，活動首周帶動整體買氣成長5%。夏日出遊必備的美妝以「精品彩妝」領軍，買氣爆發成長超過1成；搭上房市與全台高溫議題，家庭用品買氣整體也創下成長雙位數成績，其中以AI智慧家電、涼夏家電和成家大家電表現最亮眼。