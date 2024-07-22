快訊

凱米來襲放颱風假？北市災防辦估2路線侵台 蔣萬安承諾：基北北桃整體考量

拜登突宣布退選 大陸外交部這樣回應

塞車！高雄過港隧道鼓風機遭擊落 「旗津往前鎮」無法通行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父親節儀式感總被母親節輾壓 SOGO今夏炒熱市場再加碼

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO台北店、天母店7月23日起至8月11日展開父親節、七夕檔期，今年回饋更升級。圖／SOGO提供
SOGO台北店、天母店7月23日起至8月11日展開父親節、七夕檔期，今年回饋更升級。圖／SOGO提供

相較於母親節，父親節的慶祝儀式容易被忽略，SOGO營業主管們笑說，「與父親節靠近的七夕，說不定更被年輕人重視。」為了替爸爸們出聲，以及為下半年市場炒熱氣氛，SOGO今年父親節檔期回饋著力更重，以台北忠孝館來看，男裝全館加樓面回饋可達12.5%、3C家電回饋最高可達20%，主打市場回饋最高。國際精品、香氛齊聚的復興館，則是情人送禮主戰場，珠寶入門款或是精品時尚配件、香氛，都吃得到情人商機紅利。

SOGO台北店、天母店7月23日起至8月11日同步展開父親節、七夕檔期。當中，父親節檔期活動涵蓋家電、西裝、戶外運動用品等，單日累積消費滿2萬元送1,200元電子抵用券（600元2張）；滿5萬元送3,000元電子抵用券(600元5張）。8月11日前下載SOGO APP免費送總價值1,200元樂FUN券會員禮，指定品牌單筆消費滿3,000元立即折200元(可累折)。

另外，忠孝館、復興館家電寢具等指定業種單日累計滿3萬元贈限量500元電子抵用券，另有滿10萬、20萬的回饋門檻，以及樓面特別加碼、刷指定銀行等多重優惠折扣，回饋最高可達20％。熱門趨勢商品包括近年買氣始終旺盛的Garmin智慧穿戴腕表、AI智能小家電、以及七月底即將開賣的三星最新款摺疊機與每年業績占父親節檔期達3成的按摩椅新品等。

復興館推出在4、5樓指定品牌購買早秋新品，單日單櫃滿15,000元可現抵1,500元，滿3萬元可現抵3千元以此類推。另有限定甜點讓情人共享甜蜜，帶來多家人氣快閃甜點店，包括基隆在地千層蛋糕名店「三奇壹號咖啡館X築甜製菓」、高雄人氣手作烘焙「奧瑪烘焙」帶來北區百貨首賣秒殺新品千層可頌蛋塔等。敦化館8月1日至8月5日限定推出全館單日累積滿1萬元送500元電子抵用券。天母店暑假瞄準運動親子商機，與天母主場在地球隊味全龍展開一系列合作。

新光三越今夏重頭戲「夏拼卡利HIGH」，主打刷卡最高8% skm points回饋與多重銀行加碼，一路展開至8月15日，新光三越在暑假旅遊旺季、房市熱絡帶動家電採購需求增長，以及炎熱高溫三大議題發酵下，活動首周帶動整體買氣成長5%。夏日出遊必備的美妝以「精品彩妝」領軍，買氣爆發成長超過1成；搭上房市與全台高溫議題，家庭用品買氣整體也創下成長雙位數成績，其中以AI智慧家電、涼夏家電和成家大家電表現最亮眼。

忠孝館BRAUN 9系列Pro+諧震音波電鬍刀原價35,888元，特價25,888元，限量10台。圖／SOGO提供
忠孝館BRAUN 9系列Pro+諧震音波電鬍刀原價35,888元，特價25,888元，限量10台。圖／SOGO提供
復興館OMEGA超霸'57腕表，售價31萬3,000元。圖／SOGO提供
復興館OMEGA超霸'57腕表，售價31萬3,000元。圖／SOGO提供
天母店YSL時尚四色眼影盤，售價2,800元，限量20組；奢華緞面絲絨唇膏，售價1,580元，限量20組。圖／SOGO提供
天母店YSL時尚四色眼影盤，售價2,800元，限量20組；奢華緞面絲絨唇膏，售價1,580元，限量20組。圖／SOGO提供
忠孝館FERRAGAMO丁香紫FIAMMA肩背包，價格店洽。圖／SOGO提供
忠孝館FERRAGAMO丁香紫FIAMMA肩背包，價格店洽。圖／SOGO提供
復興館Diptyque玫瑰之水淡香精75ml售價6,000元、玫瑰香氛蠟燭190g售價2,100元，各限20個。圖／SOGO提供
復興館Diptyque玫瑰之水淡香精75ml售價6,000元、玫瑰香氛蠟燭190g售價2,100元，各限20個。圖／SOGO提供
Dyson airstrait二合一吹風直髮器，新品上市16,600元。圖／新光三越提供
Dyson airstrait二合一吹風直髮器，新品上市16,600元。圖／新光三越提供
Giorgio Armani訂製奢光潤唇蜜，1,500元。圖／新光三越提供
Giorgio Armani訂製奢光潤唇蜜，1,500元。圖／新光三越提供

SOGO 天母 父親節

延伸閱讀

大樹護幼苗！父親節蛋糕懶人包 造型出奇、冰淇淋入列

台積電上次法說會後也下殺千點…父親節檔期台股特賣！ 專家：趁機撿了什麼便宜？

基隆人氣甜點「三奇壹號」快閃復興SOGO 招牌千層必吃

大暑吃冰！ 7大冰品快閃SOGO國際冰淇淋日、全家霜淇淋、義美草莓霜淇淋 統統「買一送一」

相關新聞

父親節儀式感總被母親節輾壓 SOGO今夏炒熱市場再加碼

相較於母親節，父親節的慶祝儀式容易被忽略，SOGO營業主管們笑說，「與父親節靠近的七夕，說不定更被年輕人重視。」為了替爸...

迎奧運LV把巴黎變時髦！香榭麗舍大道旗艦店太美了

2024年巴黎奧運與帕運會即將登場。法國精品集團LVMH的龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）秉承著...

心心相印、環環相扣、甜甜蜜蜜... 七夕告白助攻總整理

七夕將至，想怎麼告白表達心意呢？水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出「環環相扣」Connexus系列，鐫刻著「L...

2025老派社會觀察曆x王偉忠 綜藝才子一日一幽默！填問卷享$100折扣

在快速變遷的時代裡，懷舊成為一種溫暖的力量。邁入第7年的老派日曆，與「電視教父」王偉忠攜手合作，以幽默詼諧的方式，講述台灣1950至2010年代的社會趣聞，精彩重現舊時的經典影視、綜藝娛樂、懷舊美食，陪伴你細細觀察台灣社會的演進！

Panasonic空氣清淨機強勁黑科技、極速淨化力 為家找回好空氣

夏季高溫潮溼，是孳生細菌、黴菌、過敏原的溫床，對於有毛小孩的家庭更要注意！對於我們來說，寵物的毛髮、肉眼看不見的皮屑以及塵蟎排泄物等都可能造成過敏，更是會影響生活品質。想要遠離寵物毛屑、異味及髒空氣的關鍵就在於挑選到一台可以打擊所有過敏原的空氣清淨機。Panasonic空氣清淨機不但可以抑菌除臭，還可全方位淨化空氣，提供優質的呼吸空氣品質，不論是家中寵物的毛髮、造成過敏的塵蟎或是令人難受的各種異味，透過全方位空氣淨化，一機到位，不讓髒空氣影響全家人健康。

爭鮮「鮭魚生魚片」多送1片！肯德基「鐵蛋蛋撻」上桌

即日起至7月31日期間，平日至爭鮮迴轉壽司、爭鮮plus點購「極鮮鮭魚生魚片」，可享「免費多送1片」的限時優惠，2片升級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。