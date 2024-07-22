迎奧運LV把巴黎變時髦！香榭麗舍大道旗艦店太美了

2024年巴黎奧運與帕運會即將登場。法國精品集團LVMH的龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）秉承著與勝利同行 （Victory travels in Louis Vuitton）的精神，為品牌的巴黎旗艦店換上以運動文化為概念的櫥窗設計。系列奧運主題櫥窗展出至2024年9月9日為止，今夏造訪巴黎千萬別忘拍照留念。

包括香榭麗舍大道店 （Maison Champs-Élysée）、莎瑪麗丹百貨店（La Samaritaine）、和位於新橋的LV Dream Pont-Neuf，目前都已經換上色彩飽滿鮮豔的全新櫥窗。其設計靈感源自路易威登第37屆美洲盃帆船賽膠囊系列中的風格圖徽，並透過一系列動態雕塑、肢體律動之美、大膽生動的色塊拼接，致敬奧運競賽中各項充滿活力的運動，熱烈迎接每位前來參與這場盛會的全球頂尖運動員。 路易威登香榭麗舍大街店換上運動主題櫥窗迎接奧運。圖／路易威登提供 路易威登莎瑪麗丹百貨店以運動主題櫥窗迎接奧運。圖／路易威登提供 位於新橋的LV Dream Pont-Neuf旗艦店換上運動主題櫥窗迎接奧運。圖／路易威登提供 路易威登香榭麗舍大街店換上運動主題櫥窗迎接奧運。圖／路易威登提供 路易威登莎瑪麗丹百貨店以運動主題櫥窗迎接奧運。圖／路易威登提供 路易威登莎瑪麗丹百貨店以運動主題櫥窗迎接奧運。圖／路易威登提供 櫥窗設計靈感源自路易威登第37屆美洲盃帆船賽膠囊系列。圖／路易威登提供 路易威登香榭麗舍大街店換上運動主題櫥窗迎接奧運。圖／路易威登提供 路易威登香榭麗舍大街店換上運動主題櫥窗迎接奧運。圖／路易威登提供 櫥窗設計靈感源自路易威登第37屆美洲盃帆船賽膠囊系列。圖／路易威登提供 位於新橋的LV Dream Pont-Neuf旗艦店換上運動主題櫥窗迎接奧運。圖／路易威登提供