紐航舒眠艙2025年上線 搭經濟艙也可躺著睡

紐西蘭航空研發的「舒眠艙Skynest」，確定在2025年於奧克蘭直飛紐約航段先服務，搭經濟艙或豪華經濟艙的旅客，可事先預定飛行中部分時段，到膠囊旅館般的舒眠艙躺著睡。

目前，多數航空公司商務艙都設置可180度平躺的座椅，同時鋪床服務；不過，商務艙的機票價格是經濟艙的數倍，經濟艙仍是多數旅客首選。

紐西蘭航空特別針對經濟艙及豪華經濟艙研發的空中睡床「舒眠艙Skynest」。

紐西蘭航空今天發布新聞稿，「舒眠艙Skynest」參考火車、郵輪及不同交通工具的臥鋪，也參考膠囊旅館等多元住宿空間設計而成，讓經濟艙的旅客能夠透過加購方案，取得數個小時（上限4小時），躺在宛如膠囊旅館中的機會。

紐西蘭航空指出，這項革命性的創新完全顛覆經濟艙飛行體驗，榮獲 Crystal Cabin Award 協會所頒發的創意大獎。2025年開始，在升級的波音787機型中，會在經濟艙前端加入一座包含6個睡床的「舒眠艙Skynest」，預計將於超過15小時飛行的奧克蘭直飛紐約航段率先登場。

另外，紐西蘭航空新設計的「豪華商務艙Luxe」，也將於2025年提供服務，改良原本魚骨式設計，透過更優化的配置和布局，配有可幾乎完全關閉的滑門，打造出豪華的專屬個人空間，還可以邀請同行旅客一起進來用餐，實現旅客想要的寬敞舒適和隱私等級。

紐西蘭航空說，推出多年的「經濟艙空中沙發Skycouch」，在未來全新與升級的波音787機型將會增設更多的座位。

紐西蘭航空「台北-奧克蘭」航線目前每週有3班，先前已宣布今年10月起採用波音777-300客機，取代現有的787-9夢幻客機機隊，預計明年3月前將多提供5000個豪華商務艙和豪華經濟艙的座位數量，滿足台灣市場不斷增長的需求。