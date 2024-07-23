全球二手衣風潮再起…知名品牌也投入！Z世代熱愛古著 「他們」更願意買高價單品？

全球二手衣風潮再起！永續理念以及Z世代價值觀、經濟發展成長等因素，推動循環時尚興起。二手衣、古著市場活絡，知名時尚品牌也投入二手衣販售。台灣的二手衣市場發展如何？不同性別、世代在品牌選擇、消費模式上又有何差異？

近年全球再度吹起一股二手衣風潮，除了永續理念興起外，Z世代的價值觀以及全球經濟發展成長也推動了這股潮流。6月，長期研究消費者市場的「東方線上」發布《2024東方線上6月份消費者動態速報》，針對1,000位20至59歲的消費者進行調查，發現台灣29.3%的消費者曾購買過二手衣，其中最主要的購買動機是價格比新衣便宜（占78.2％），其次是不追求當季商品為37.5%，而環保因素則占32.8%。

品牌風格吸金力強，二手男裝新機會

在消費能力方面，3,000元是消費者願意購買二手衣的最高價格，整體占比僅1.4%，大多數消費者願意購買500元以下的二手衣，占比高達70.6%。

從性別來看，女性有38.4%曾購買過二手衣，男性則為20.2%。雖然女性比男性更願意購買二手衣，但男性有11.9%願意購買1,000元以上的二手衣，其中4.0%的男性更願意購買2,000至3,000元的二手衣，而女性願意購買1,000元以上的二手衣比例不到4.0%，顯示男性在購買較高單價二手衣方面更有意願。

至於男性較願意購買高單價二手衣動機為何？根據二手衣購買因素調查結果，在「衣服品牌」的動機上，男性占34.7%，女性則為21.4%；在「特定風格」的動機上，男性占25.7%，女性則為13.5%。由此可見，相較於女性，男性更重視二手衣服的品牌和自身的穿搭風格，這也顯示二手衣業者有潛力發展專屬男性的高單價二手衣品牌。

永續時尚訴求鎖定50歲，20歲重視古著風

從年齡來看，全年齡層都超過七成的消費者都表示二手衣價格實惠是主要購買動機。20歲世代消費者相較於其他年齡層，有22.2%的較高比例是基於追求古著風格和不易撞衫的動機而購買二手衣。這項結果與全球趨勢相同，根據麥肯錫公司（McKinsey & Company）先前調查指出，Z世代願意購買二手衣的其中一項動機是重視個性與身份表達，因此擁有個性的古著風成為他們的最愛。

30歲世代的消費者主要是為了特定場合或一次性目的而購買二手衣，占所有年齡層的最高比例，達24.1%。40歲世代的消費者與其他年齡層相比，有48.2%的比例是基於不追求流行或當季商品而購買二手衣。50歲以上的消費者則是基於環保與永續理念而購買二手衣，比例高於其他年齡層。

其中，20歲世代選擇二手衣服因素是追求特定風格，以及服飾類型，獨特性是他們必要條件；40歲世代的消費者對於服飾保存狀況的要求更高，達71.1%，顯示他們對衣物品質的重視程度；而50歲世代的消費者則更重視二手衣的穿搭便利性，比例達66.7%，實穿才是王道。

二手衣消費模式：年輕愛網購，年長愛逛街

在購買通路方面，50歲世代的消費者偏好國內二手市集，比率高達49.0%，但對於二手衣電商的消費意願則相對較低。20歲世代的消費者主要購買通路除了綜合電商外，其次就是二手衣品牌網站，比例高達38.9%，顯示年輕族群對二手衣品牌的認知度較高。

整體而言，各年齡層消費者對購買通路的偏好差異顯著：年輕族群傾向於電商平台購買，除了一般消費通路外，也熟悉B2C通路的二手品牌網站與店面；其他年齡層則以C2C通路為主，其中50歲世代更偏好在實體門市或攤位購買二手衣。

根據調查結果，報告提出三項觀察與建議，首先是台灣二手衣市場若要拓展，則需要提高消費者信任。在台灣二手衣市場還在萌芽階段，業者需強化二手衣清潔與品質，以及建立透明化與可信賴產品來源，才能夠提高信任度與購買意願。

第二是B2C形式的二手衣品牌交易有待提升認知度，同時也是可持續開拓的藍海。

台灣二手衣市場目前以C2C模式為主，但B2C模式的二手衣品牌交易仍具有潛力，是一片尚未完全開發的藍海。業者須提升交易平台的信任度和便利性，吸引更多消費者轉向B2C模式，以擴大市占率。

第三則是不同世代的消費者在二手衣購買與穿著動機各異，宜鎖定目標客群進行分眾行銷。不同年齡層的消費者，在購買動機和偏好通路方面有著明顯的差異。業者應針對不同世代的客群，採取差異化的宣傳和行銷策略。業者也可以根據這些特徵，制定分眾行銷策略，以滿足不同客群的需求。

（本文出自2024.07.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）