心心相印、環環相扣、甜甜蜜蜜... 七夕告白助攻總整理

七夕將至，想怎麼告白表達心意呢？水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出「環環相扣」Connexus系列，鐫刻著「Love Is Around」的字樣，主打款項鍊以磁吸設計使得內外環可緊密融合，象徵戀人的心靈緊緊相依；另一款設計則將戒指和吊墜組成情侶間的「十指緊扣」的姿態，適合表達更進一步的承諾。

Pandora推出一系列以經典愛心為設計主題的串飾、耳環、戒指，主打款心心相映雙吊飾看可拆分兩人同時配戴也可組合，象徵兩顆心相遇和交融。並自即日起於全台門市及Momo品牌官方旗艦店限時販售「Be Your Queen 蛻變」和「Catch Your Dream 逐夢」手鍊套組，內含一條Moments粒紋蛇鏈、捕夢網串飾或皇冠串飾、及一只訂製款心形吊飾，表達忠於心之所向的熱烈情感。Pandora同時提供客製化服務，可於串飾或吊飾上鐫刻數字、文字或是圖案，打造專屬的愛情密碼。