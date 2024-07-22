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心心相印、環環相扣、甜甜蜜蜜... 七夕告白助攻總整理

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Swarovski於七夕推出Connexus系列，項鍊的磁吸設計使得內外環可緊密融合。圖／施華洛世奇提供
Swarovski於七夕推出Connexus系列，項鍊的磁吸設計使得內外環可緊密融合。圖／施華洛世奇提供

七夕將至，想怎麼告白表達心意呢？水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出「環環相扣」Connexus系列，鐫刻著「Love Is Around」的字樣，主打款項鍊以磁吸設計使得內外環可緊密融合，象徵戀人的心靈緊緊相依；另一款設計則將戒指和吊墜組成情侶間的「十指緊扣」的姿態，適合表達更進一步的承諾。

Pandora推出一系列以經典愛心為設計主題的串飾、耳環、戒指，主打款心心相映雙吊飾看可拆分兩人同時配戴也可組合，象徵兩顆心相遇和交融。並自即日起於全台門市及Momo品牌官方旗艦店限時販售「Be Your Queen 蛻變」和「Catch Your Dream 逐夢」手鍊套組，內含一條Moments粒紋蛇鏈、捕夢網串飾或皇冠串飾、及一只訂製款心形吊飾，表達忠於心之所向的熱烈情感。Pandora同時提供客製化服務，可於串飾或吊飾上鐫刻數字、文字或是圖案，打造專屬的愛情密碼。

法國飾品品牌Les Néréides則是主打法式鄉村風情的夢幻草莓樂園，不但將微風南山旗艦店換上草莓主題新裝，並提供七夕限定夢幻草莓樂園限定精緻包裝服務，以浪漫的粉色絲帶束上象徵酸甜愛情的草莓小卡，每一份禮盒也將附上七夕限定手寫卡片，為另一半送上最甜蜜的祝福。

Les Néréides迷你芭蕾新品。圖／惇聚國際提供
Les Néréides迷你芭蕾新品。圖／惇聚國際提供
Pandora提供客製化鐫刻服務。圖／Pandora提供
Pandora提供客製化鐫刻服務。圖／Pandora提供
Les Néréides提供七夕限定夢幻草莓禮物包裝。圖／惇聚國際提供
Les Néréides提供七夕限定夢幻草莓禮物包裝。圖／惇聚國際提供
Catch Your Dream逐夢手鏈套組，7,290元。圖／Pandora提供
Catch Your Dream逐夢手鏈套組，7,290元。圖／Pandora提供
Swarovski於七夕推出Connexus系列，項鍊的磁吸設計使得內外環可緊密融合。圖／施華洛世奇提供
Swarovski於七夕推出Connexus系列，項鍊的磁吸設計使得內外環可緊密融合。圖／施華洛世奇提供
Be Your Queen蛻變手鏈套組，6,490元。圖／Pandora提供
Be Your Queen蛻變手鏈套組，6,490元。圖／Pandora提供
Les Néréides微風南山旗艦店於七夕化身限定夢幻草莓樂園。圖／惇聚國際提供
Les Néréides微風南山旗艦店於七夕化身限定夢幻草莓樂園。圖／惇聚國際提供
Les Néréides本季新品。圖／惇聚國際提供
Les Néréides本季新品。圖／惇聚國際提供

七夕 草莓

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