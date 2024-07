心心相印、環環相扣、甜甜蜜蜜... 七夕告白助攻總整理

七夕將至,想怎麼告白表達心意呢?水晶品牌施華洛世奇(Swarovski)推出「環環相扣」Connexus系列,鐫刻著「Love Is Around」的字樣,主打款項鍊以磁吸設計使得內外環可緊密融合,象徵戀人的心靈緊緊相依;另一款設計則將戒指和吊墜組成情侶間的「十指緊扣」的姿態,適合表達更進一步的承諾。

Pandora推出一系列以經典愛心為設計主題的串飾、耳環、戒指,主打款心心相映雙吊飾看可拆分兩人同時配戴也可組合,象徵兩顆心相遇和交融。並自即日起於全台門市及Momo品牌官方旗艦店限時販售「Be Your Queen 蛻變」和「Catch Your Dream 逐夢」手鍊套組,內含一條Moments粒紋蛇鏈、捕夢網串飾或皇冠串飾、及一只訂製款心形吊飾,表達忠於心之所向的熱烈情感。Pandora同時提供客製化服務,可於串飾或吊飾上鐫刻數字、文字或是圖案,打造專屬的愛情密碼。