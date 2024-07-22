爭鮮「鮭魚生魚片」多送1片！肯德基「鐵蛋蛋撻」上桌

即日起至7月31日期間，平日至爭鮮迴轉壽司、爭鮮plus點購「極鮮鮭魚生魚片」，可享「免費多送1片」的限時優惠，2片升級為3片，每盤60元。除此之外，爭鮮也推薦焦糖鮭魚、滿鮮鮭魚子、豪盛鮭魚干貝、白醬燻鮭手卷等不同鮭魚產品，滿足鮭魚愛好者的喜好。另外爭鮮plus則提供有白醬燻鮭卷壽司、鮭親子手卷、炙燒鮭三味等鮭魚系列產品。

不僅以「雞情應援團」支持中職賽事，隨著國際大型運動賽事即將到來，肯德基將於7月26日開PK APP獨家預購，7月30日正式開賣全台獨家限定「雞情派對應援盒」、「金牌蛋撻驚喜盒」以及「應援加油鼓桶」。其中「雞情派對應援盒」包含熱辣煙燻脆雞、鱈魚圈圈、上校雞塊、香酥脆薯及雙色轉轉QQ球，並有6款特色沾醬，囊括薄荷巧克力醬、芥末醬、黑糖醋醬、綠女神醬、番茄咖哩醬、糖醋醬，各有不同特色，隨盒並附上特製加油棒，每套999元。