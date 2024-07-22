大金空調涼夏節能優惠倒數計時 7月底前最高省1.2萬

慶祝大金創業一百周年，現在購買大金家用變頻空調，可享歷來最高折扣優惠，7月底前優惠倒數，輕鬆擁有大金趁現在。包括一對一到一對四系列，享每組現金回饋最高5,000元、VRV mini系列每組現金回饋最高7,000元，現買現扣、不必申請，還可申請政府節能補助每組3,000元，貨物稅退稅每組2,000元，等於最高省下12,000元。

大金百年空調工藝，是目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌擁有先進研發的核心技術，並將每個零件視為成功關鍵，這種堅持就是「大金標準」。身為全球「好空氣專家」，多年來持續堅持科技創新，包括遠端智控、溫濕雙控、除菌抗病毒、防霉運轉、康達氣流科技，CSPF一級能效，全方位的智慧省電及清淨功能運用於旗下全產品線，為日常帶來更健康舒適的生活空間。大金R32環保冷媒，不破壞臭氧層，能效更高，R32空調就是環保愛地球的代表。

透過大金的直流變頻技術與新世代R32冷媒，2024年全新大金一對一家用空調新機種橫綱Y系列的CSPF值最高達到7.81，全系列機型超越國家一級能效，省電再進化。橫綱Y系列的室內機採用全新時尚配色，全新設計「DAIKIN EYE大金之眼」智慧運轉燈，透過多色調LED指示燈顯示不同運轉模式，一目了然。

日本大金針對台灣悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，橫綱Y系列可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度調節1～2度，節能12％，舒適又省電。