Panasonic空氣清淨機強勁黑科技、極速淨化力 為家找回好空氣

夏季高溫潮溼，是孳生細菌、黴菌、過敏原的溫床，對於有毛小孩的家庭更要注意！對於我們來說，寵物的毛髮、肉眼看不見的皮屑以及塵蟎排泄物等都可能造成過敏，更是會影響生活品質。想要遠離寵物毛屑、異味及髒空氣的關鍵就在於挑選到一台可以打擊所有過敏原的空氣清淨機。Panasonic空氣清淨機不但可以抑菌除臭，還可全方位淨化空氣，提供優質的呼吸空氣品質，不論是家中寵物的毛髮、造成過敏的塵蟎或是令人難受的各種異味，透過全方位空氣淨化，一機到位，不讓髒空氣影響全家人健康。

Panasonic空氣清淨機F-P90MH具備日本最新100倍nanoeTM科技，每秒可釋放48兆個OH氫氧離子，可以更快速抑制PM2.5、黴菌等有害物質，還能深入布料纖維除臭、除黴；有毛孩的家庭也不用擔心家裡都是寵物毛髮，只要啟動進階寵物模式，就能見證超強的集塵力，超大吸風量，CASR大大提升了14%*；強大的nanoe健康科技再搭配複合式圓筒高效濾網，以寵物濾網、HEPA高密度濾網、活性碳脫臭濾網３階段過濾，清淨效果加倍，輕鬆去除寵物排泄物所帶來的異味(氨)達94%*，還能有效抑制來自貓狗皮屑上的過敏物質達99%*；另外內附的寵物專用濾網還能直接拆卸水洗，幫助寵物家庭能更輕鬆的清潔。

Panasonic空氣清淨機F-P90MH能夠即時顯示室內PM2.5的濃度，更擁有一般市面上其他機型少見的甲醛偵測功能，透過燈號及數值顯示濃度，讓好空氣看得見！機身燈光分為顯示空氣品質的異味燈和美觀的氛圍燈，兼具實用性與設計感。還有貼心的Panasonic IoT智慧健康家電，讓你出門在外也能輕鬆掌控家中空氣品質，且在家更能透過智慧聲控，隨心操控空氣清淨機，隨時呵護家人及愛寵健康，盡情享受每一口呼吸。

Panasonic空氣清淨機連續13年贏得信譽品牌金獎最高肯定，深受消費者的信賴與喜愛，是呵護全家人健康以及守護美好呼吸的最佳選擇。即日起至2024年8月20日止，凡購買Panasonic空氣清淨機指定機種送真空保溫咖啡杯壺組或歐風陶瓷馬克杯，上網登錄還可送濾網，夏日有禮賞限時優惠，健康好禮一把罩！

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